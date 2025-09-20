Καλαμαριά: Συνελήφθησαν 5 άτομα για το περιστατικό οπαδικής βίας σε βάρος 16χρονου
Καλαμαριά: Συνελήφθησαν 5 άτομα για το περιστατικό οπαδικής βίας σε βάρος 16χρονου
Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ληστείας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά
Στη σύλληψη 5 ατόμων για την επίθεση σε έναν 16χρονο, η οποία σχετιζόταν με οπαδικά κίνητρα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9).
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) περίπου 20 μηχανές με οπαδούς αθλητικής ομάδας, οι οποίοι προέρχονταν από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη γνωστής ομάδας της πόλης, προσέγγισαν τον ανήλικο, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια, μία ομάδα ατόμων άρχισε να τον χτυπά με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι του έβγαλαν την μπλούζα με διακριτικά έτερης αθλητικής ομάδας, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση.
«Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε την μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και τις επιπρόσθετες αστυνομικές ενέργειες, διακριβώθηκε η εμπλοκή των 5 συλληφθέντων στην επίθεση.
Ακολούθησαν, νομότυπες έρευνες στα σπίτια τους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στις οποίες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και υποδήματα, που έφεραν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, μικτού συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων,
- Μία χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα,
- 3 κουκούλες τύπου «fullface»,
- 2 ξύλινα ρόπαλα,
- Πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη),
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) περίπου 20 μηχανές με οπαδούς αθλητικής ομάδας, οι οποίοι προέρχονταν από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, όπου υποδέχτηκαν νέο παίκτη γνωστής ομάδας της πόλης, προσέγγισαν τον ανήλικο, ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια, μία ομάδα ατόμων άρχισε να τον χτυπά με γροθιές, λοστούς και κράνη μοτοσικλέτας.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι του έβγαλαν την μπλούζα με διακριτικά έτερης αθλητικής ομάδας, αφού τον χτύπησαν αλλά δεν κατάφεραν να του την πάρουν. Ανέβηκαν στις μηχανές τους και εξαφανίστηκαν.
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες όπου λίγο αργότερα πήρε εξιτήριο, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση.
«Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε την μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.
Από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας και τις επιπρόσθετες αστυνομικές ενέργειες, διακριβώθηκε η εμπλοκή των 5 συλληφθέντων στην επίθεση.
Ακολούθησαν, νομότυπες έρευνες στα σπίτια τους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στις οποίες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και υποδήματα, που έφεραν οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, μικτού συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων,
- Μία χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα,
- 3 κουκούλες τύπου «fullface»,
- 2 ξύλινα ρόπαλα,
- Πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη),
-32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα)
- 2 ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του οικείου νόμου.
Κατασχέθηκαν και δύο μηχανές τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας από κοινού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- 2 ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του οικείου νόμου.
Κατασχέθηκαν και δύο μηχανές τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας από κοινού, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM - «Έπος, είσαι μοντελάρα»
Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM - «Έπος, είσαι μοντελάρα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα