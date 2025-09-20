Καλαμαριά: Συνελήφθησαν 5 άτομα για το περιστατικό οπαδικής βίας σε βάρος 16χρονου

-32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα)- 2 ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του οικείου νόμου.Κατασχέθηκαν και δύο μηχανές τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των εμπλεκομένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους γιααπό κοινού,από κοινού,, απείθεια, παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά, τα όπλα, τα ναρκωτικά και την προστασία των αρχαιοτήτων, καθώς και των μέτρων για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.