Μιχαέλα Κράβαρικ: Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ εντυπωσίασε στο GNTM - Δείτε βίντεο

Όσον αφορά στο πώς οδηγήθηκε στο μόντελινγκ, εξήγησε: «Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από μικρή. Η διατροφή μου είναι σωστή και από το σπίτι. Παίζω βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Όταν ήμουν 16 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το μόντελινγκ. Το σνόμπαρα λίγο στην αρχή γιατί έλεγα ''εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστες και φορέματα, είναι πολύ κοριτσίστικο''. Έκανα κάστινγκ, δουλειές και κατάλαβα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μου άρεσε τελικά. Νιώθω πως με κάνει πλήρη η δουλειά αυτή».

Μιχαέλα Κράβαρικ εμφανίστηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή με μαγιό. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλεις φωτογραφίες. Λάμπεις», είπε με τη σειρά της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στη συνέχεια της ανέφερε: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ''ναι''. Είσαι φοβερή. Λάμπεις ολόκληρη, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».



Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις της Μιχαέλας Κράβαρικ στο Instagram

Κλείσιμο