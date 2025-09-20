Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Η τηλεφωνική απάτη καταγγέλθηκε την Παρασκευή - Οι δράστες ξεγέλασαν το θύμα τους με το πρόσχημα της δήθεν διαρροής στην οικοδομή του
Την τηλεφωνική εξαπάτηση από αγνώστους, η οποία είχε συνέπεια να χάσει 180.000 ευρώ, κατήγγειλε πολίτης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λόγω ενός «προβλήματος διαρροής» στο οίκημα που διαμένει, του ζήτησαν να αφήσει τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει στην είσοδο της οικοδομής.
Εκείνος τους πίστεψε και άφησε τα χρήματα στο σημείο που του ζήτησαν προκειμένου να διορθωθεί η δήθεν βλάβη, ωστόσο λίγο μετά... έκαναν φτερά.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές την Παρασκευή με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να βρίσκονται σε εξέλιξη.
