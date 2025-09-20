Γλυφάδα: Γερανός έπεσε σε τραπέζια καφετέριας, δεν υπάρχουν τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης
Γλυφάδα: Γερανός έπεσε σε τραπέζια καφετέριας, δεν υπάρχουν τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού

Κώστας Στάμου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Γλυφάδα, όταν γερανός ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε τραπέζια καφετέριας επί της οδού Φοίβης.

Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.

