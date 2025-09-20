Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Γλυφάδα: Γερανός έπεσε σε τραπέζια καφετέριας, δεν υπάρχουν τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης
Γλυφάδα: Γερανός έπεσε σε τραπέζια καφετέριας, δεν υπάρχουν τραυματίες - Διεκόπη η κυκλοφορία επί της οδού Φοίβης
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Γλυφάδα, όταν γερανός ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε τραπέζια καφετέριας επί της οδού Φοίβης.
Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.
Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης διεκόπη προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.
Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.
Ειδήσεις σήμερα:
Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM - «Έπος, είσαι μοντελάρα»
Χάος σε μεγάλα αεροδρόμια σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και στο Χίθροου λόγω κυβερνοεπιθέσεων
Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν €180.000 μέσα σε αλουμινόχαρτο για δήθεν βλάβη
Η κόρη του βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ, Μικαέλα εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM - «Έπος, είσαι μοντελάρα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα