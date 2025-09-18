Ο 32χρονος Παλαιστίνιος παραδέχθηκε τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω - Στον ανακριτή για τη φωτιά στον Υμηττό
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος παραδέχθηκε τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω - Στον ανακριτή για τη φωτιά στον Υμηττό
Αναβλήθηκε η δίκη του στο αυτόφωρο για τις επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο Αιγάλεω
Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε σήμερα από το αρμόδιο αυτόφωρο δικαστήριο της Αθήνας, η δίκη του 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για τις επιθέσεων σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.
Η δίκη του 32χρονου αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα των επιθέσεων και να καταθέσουν στο ακροατήριο. Το σχετικό αίτημα για υπέβαλλε η πλευρά του κατηγορούμενου.
Να σημειωθεί ότι αυτή την ώρα ο 32χρονος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για τις υποθέσεις των εμπρησμών σε Υμηττό, για τις οποίες επίσης κατηγορείται.
Όταν ο 32χρονος ρωτήθηκε από την πρόεδρο του αυτοφώρου για τις επιθέσεις στις γυναίκες παραδέχτηκε τις πράξεις του.
