«Είμαι μέλος του ISIS, μου έδιναν εντολές για τις φωτιές» έλεγε ο Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Είχε συλληφθεί άλλες 20 φορές
ΕΛΛΑΔΑ
Αιγάλεω Εμπρησμοί Παλαιστίνιος Υμηττός Σεξουαλική παρενόχληση ISIS

Οι αντιφάσεις του 32χρονου στην κατάθεσή του για τους εμπρησμούς -  «Μου έδιναν 100 ευρώ για κάθε πυρκαγιά» είχε πει στην πυροσβεστική - Δεκάδες φορές βρέθηκε στα χέρια των Αρχών, πριν από τη σεξουαλική επίθεση στο Αιγάλεω

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μέχρι και ότι είναι μέλος του ISIS ισχυρίστηκε ο 32χρονος Παλαιστίνιος που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας για τους εμπρησμούς στον Υμηττό και τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών και μίας 58χρονης στο Αιγάλεω.

Ο 32χρονος στην κατάθεσή του στη Διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού είπε ότι ένας άνδρας που γνώρισε στην Τουρκία του έδινε 100 ευρώ για να βάζει τις φωτιές και πως το συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται μία βαθμίδα πάνω από εκείνον στον ISIS.

Μάλιστα, ο Παλαιστίνιος (υπήκοος Συρίας) όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι αυτός ο άνδρας άλλαξε το αφήγημά του, λέγοντας πως αυτός που του έδινε λεφτά δεν είναι άνθρωπος αλλά προφήτης.

Οι αντιφάσεις του 32χρονου συνεχίστηκαν όταν και κατέθεσε πως κανείς δεν του είπε τι να κάνει και όλα τα έκανε μόνος του γιατί έτσι «ξεθυμαίνει» το μυαλό του.

Η πυροσβεστική, μετά την κατάθεσή του, ενημέρωσε και την ΕΥΠ η οποία και θα ελέγξει αν ισχύει κάτι από όσα έχει πει ο 32χρονος Παλαιστίνιος.


Είχε συλληφθεί 20 φορές για διάφορα αδικήματα

O 32χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις υποθέσεις εμπρησμού και των παρενοχλήσεων, ωστόσο όπως αναφέρει το Mega ο Παλαιστίνιος είχε συλληφθεί στο παρελθόν 20 φορές για διάφορα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παλαιστίνιος εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και δήλωσε πως είναι πρόσφυγας πολέμου και έτσι του δόθηκε άδεια παραμονής στη χώρα, ωστόσο τώρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου που είχε λάβει.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Το ποινικό παρελθόν του Παλαιστίνιου

Οι Αρχές, λοιπόν, γνώριζαν τον Παλαιστίνιο, από τις υποθέσεις εμπρησμού αλλά και από υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Τον περασμένο Μάιο ο 32χρονος είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα άτομο, συνελήφθη, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Στις 7 Σεπτεμβρίου είχε βάλει φωτιά σε δασική έκταση  στον Βύρωνα, κοντά στη λεωφόρο Καρέα, με την Πυροσβεστική να έχει στα χέρια της στοιχεία που τον συνδέουν με άλλους τρεις εμπρησμούς τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή.

Μετά τη φωτιά, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αξιοποιώντας οπτικό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, καθώς και μαρτυρίες ταυτοποίησαν τον 32χρονο ως το δράστη που έβαλε φωτιά με ένα αναπτήρα στο δάσος του Υμηττού.

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
