Επανεξετάζεται το άσυλο του Παλαιστίνιου που συνελήφθη για σεξουαλικη παρενόχληση στο Αιγάλεω και εμπρησμό στον Υμηττό
Επανεξετάζεται το άσυλο του Παλαιστίνιου που συνελήφθη για σεξουαλικη παρενόχληση στο Αιγάλεω και εμπρησμό στον Υμηττό
Ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο
Να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλε.
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.
Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, τη Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Δείτε το βίντεο με την 17χρονη να φωνάζει στον Παλαιστίνιο «φύγε»:
Τελικά στη δράση του μπήκε φρένο από έναν 30χρονο ο οποίος ακινητοποίησε τον 32χρονο με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ενημερωθεί από τα θύματα και τον συνέλαβαν.
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.
Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.
Η έρευνα που αποκάλυψε τη δράση του ΠαλαιστίνιουΌπως έγραψε χθες το protothema.gr από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας, εκτός των άλλων, βρίσκεται πίσω και από μία πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, δίπλα στη λεωφόρο Καρέα. Η σύλληψη του για την πυρκαγιά έγινε την Τρίτη από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ενώ κατηγορείται για 3 εμπρησμούς.
Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, τη Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Δείτε το βίντεο με την 17χρονη να φωνάζει στον Παλαιστίνιο «φύγε»:
Τελικά στη δράση του μπήκε φρένο από έναν 30χρονο ο οποίος ακινητοποίησε τον 32χρονο με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ενημερωθεί από τα θύματα και τον συνέλαβαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα