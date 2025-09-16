Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τη φωτιά στον Υμηττό είναι ο ίδιος που παρενόχλησε την 17χρονη στο Αιγάλεω
Ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για τη φωτιά στον Υμηττό είναι ο ίδιος που παρενόχλησε την 17χρονη στο Αιγάλεω
Ο 32χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, δίπλα στη λεωφόρο Καρέα - Χθες παρενόχλησε μία 17χρονη κατεβάζοντας το παντελόνι του
Πολύπλευρη και πολυδιάστατη είναι τελικά η δράση του 32χρονου Παλαιστινίου (υπήκοος Συρίας) που συνελήφθη για παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας, εκτός των άλλων, βρίσκεται πίσω και από μία πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, δίπλα στη λεωφόρο Καρέα. Η σύλληψη του για την πυρκαγιά έγινε σήμερα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ενώ κατηγορείται για 3 εμπρησμούς.
Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, εχθές Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Δείτε το βίντεο με την 17χρονη να φωνάζει στον Παλαιστίνιο «φύγε»:
Τελικά στη δράση του μπήκε φρένο από έναν 30χρονο ο οποίος ακινητοποίησε τον 32χρονο με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ενημερωθεί από τα θύματα και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως ο εν λόγω άνδρας, εκτός των άλλων, βρίσκεται πίσω και από μία πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις αρχές Σεπτεμβρίου στο δάσος του Υμηττού, δίπλα στη λεωφόρο Καρέα. Η σύλληψη του για την πυρκαγιά έγινε σήμερα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ενώ κατηγορείται για 3 εμπρησμούς.
Υπενθυμίζεται πως ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, εχθές Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Δείτε το βίντεο με την 17χρονη να φωνάζει στον Παλαιστίνιο «φύγε»:
Τελικά στη δράση του μπήκε φρένο από έναν 30χρονο ο οποίος ακινητοποίησε τον 32χρονο με τη βοήθεια του ξαδέρφου του. Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ενημερωθεί από τα θύματα και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και του είχε δοθεί άδεια παραμονής μιας και είχε δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα