Αιγάλεω: Στην Ευελπίδων για τις σεξουαλικές επιθέσεις ο 32χρονος Παλαιστίνιος
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προ ολίγου ο 32χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για την σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για σοβαρότερη υπόθεση. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παλαιστίνιος εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και δήλωσε πως είναι πρόσφυγας πολέμου και έτσι του δόθηκε άδεια παραμονής στη χώρα, ωστόσο τώρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου που είχε λάβει.
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.
Είχε συλληφθεί 20 φορές για διάφορα αδικήματαO 32χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις υποθέσεις εμπρησμού και των παρενοχλήσεων, ωστόσο είχε συλληφθεί στο παρελθόν 20 φορές για διάφορα αδικήματα.
