Αιγάλεω: Στην Ευελπίδων για τις σεξουαλικές επιθέσεις ο 32χρονος Παλαιστίνιος

Είχε συλληφθεί 20 φορές για διάφορα αδικήματα

O

για τις υποθέσεις εμπρησμού και των παρενοχλήσεων, ωστόσο είχε συλληφθεί στο παρελθόν 20 φορές για διάφορα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παλαιστίνιος εισήλθε στην Κω παράνομα τον Μάιο του 2024 και δήλωσε

και έτσι του δόθηκε άδεια παραμονής στη χώρα, ωστόσο τώρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου που είχε λάβει.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.