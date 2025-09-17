Στον Εισαγγελέα ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τη φωτιά στον Υμηττό και την παρενόχληση στο Αιγάλεω
Χθες πέρασε την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα κατηγορούμενος για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών και μιας 58χρονης το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Αιγάλεω
Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 32χρονος Παλαιστίνιος (υπήκοος Συρίας) προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για τον εμπρησμό της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Υμηττού.
Ο αλλοδαπός οδηγείται για δεύτερη ημέρα στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς χθες πέρασε την πόρτα του γραφείου του Εισαγγελέα κατηγορούμενος για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος των δύο ανήλικων κοριτσιών και μιας 58χρονης το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Αιγάλεω.
Όπως διαπιστώθηκε, ο 32χρονος ήταν πρόσωπο γνώριμο στις Αρχές καθώς πρόκειται για τον εμπρηστή ο οποίος στις 7 Σεπτεμβρίου έβαλε φωτιά σε δασική έκταση, στον Βύρωνα, κοντά στη λεωφόρο Καρέα. Παράλληλα, η Πυροσβεστική έχει στα χέρια της στοιχεία που τον συνδέουν με άλλους τρεις εμπρησμούς τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή.
Μετά τη φωτιά, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αξιοποιώντας οπτικό υλικό, βίντεο και φωτογραφίες, καθώς και μαρτυρίες ταυτοποίησαν τον 32χρονο ως το δράστη που έβαλε φωτιά με ένα αναπτήρα στο δάσος του Υμηττού.
Στις 12 Σεπτεμβρίου η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του με την κατηγορία του Εμπρησμού. Η δικογραφία έφτασε και στην Αστυνομία και μόλις οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγάλεω πέρασαν χειροπέδες στον Παλαιστίνιο για τις επιθέσεις στις τρεις γυναίκες ενημέρωσαν τη ΔΑΕΕ και έτσι συνελήφθη για τον εμπρησμό.
Το πλούσιο, ποινικό παρελθόν του 32χρονου περιλαμβάνει και την εμπλοκή του σε μία υπόθεση Απόπειρας Ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα άλλο άτομο, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Ωστόσο, δεν τήρησε ούτε αυτούς καθώς τον τελευταίο μήνα δεν εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα με αποτέλεσμα οι Αρχές να τον αναζητούν.
