Ελεύθερος ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό από 20χρονη στη Θεσσαλονίκη
Ο φερόμενος ως δράστης αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η 20χρονη τον κατήγγειλε ψευδώς για να τον εκδικηθεί επειδή έμαθε πως είχε δεσμό
Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικού όρου αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση από 20χρονη στη Θεσσαλονίκη, με την οποία φαίνεται να διατηρούσε περιστασιακά σχέση.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η νεαρή γυναίκα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.
Σε βάρος του 26χρονου ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό και για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα στον ανακριτή αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την 20χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η 20χρονη τον κατήγγειλε ψευδώς για να τον εκδικηθεί, μεταξύ άλλων γιατί πληροφορήθηκε πως διατηρούσε δεσμό.
