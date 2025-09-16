Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Θεσσαλονίκη: Νεαρή κατήγγειλε τον 26χρονο σύντροφό της για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου
Θεσσαλονίκη: Νεαρή κατήγγειλε τον 26χρονο σύντροφό της για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου
Στην καταγγελία ανέφερε ότι εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες
Στη σύλληψη ενός 26χρονoυ για βιασμό, ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.
Κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, τον εντόπισαν στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.
Κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, τον εντόπισαν στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα