Θεσσαλονίκη: Νεαρή κατήγγειλε τον 26χρονο σύντροφό της για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου
Θεσσαλονίκη: Νεαρή κατήγγειλε τον 26χρονο σύντροφό της για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Στην καταγγελία ανέφερε ότι εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες

Στη σύλληψη ενός 26χρονoυ για βιασμό, ύστερα από καταγγελία της συντρόφου του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Κατόπιν αναζητήσεων αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, τον εντόπισαν στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 26χρονου, αλβανικής καταγωγής, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

