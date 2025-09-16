Ο λύκος που επιτέθηκε στο κοριτσάκι στη Χαλκιδική κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
Ο λύκος που επιτέθηκε στο κοριτσάκι στη Χαλκιδική κόβει βόλτες σε οικισμούς και σε beach bar ανάμεσα σε ξαπλώστρες - Δείτε βίντεο
«Πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε επίθεση σε άνθρωπο», λέει - Επιχείρηση για την παγίδευση του ζώου που δείχνει εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία
Επιχείρηση εντοπισμού και παγίδευσης του λύκου, που περιφέρεται εντός οικισμών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδική σκορπίζοντας τον φόβο σε κατοίκους και τουρίστες, ενώ την περασμένη Παρασκευή (12/9) επιτέθηκε σε 5χρονο παιδί σε παραλία της περιοχής, ετοιμάζει ο Δήμος Σιθωνίας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Θανάσης Μαλλίνης, ο λύκος χτες το βράδυ (15/9) εντοπίστηκε σε περιοχή μεταξύ του Νέου Μαρμαρά και του ξενοδοχείου Πόρτο Καρράς και όπως φαίνεται στο βίντεο, που εξασφάλισε το protothema.gr, ο λύκος περπατά δίπλα στον δρόμο, όπου και εντοπίζεται από άτομα που επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και βιντεοσκοπούν τις κινήσεις του.
Κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναστατωθεί από την ύπαρξη και τις βόλτες του λύκου με τον Δήμο, όπως είπε ο κ. Μάλλινης, να τους συμβουλεύει να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφεύγουν να κάνουν βόλτα τα σκυλιά τους εάν δεν τα έχουν δεμένα με λουρί.
Οι εμφανίσεις του λύκου αποτυπώθηκαν σε βίντεο τόσο εντός του χωριού όσο και στην παραλία με τον λύκο να κάνει βόλτες ανάμεσα στις ξαπλώστρες beach bar της περιοχής. Υπό αυτό το σκηνικό ο Δήμος Σιθωνίας έχει καλέσει τη «Καλλιστώ», τον ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), το Δασαρχείο και την Αστυνομία προκειμένου να μεταβούν σήμερα στις 6 το απόγευμα στη συγκεκριμένη περιοχή - μεταξύ Ν. Μάρμαρα και Πόρτο Καρράς - που εντοπίστηκε χτες το βράδυ προκειμένου να τον εντοπίσουν και στη συνέχεια να τον πιάσουν με παγίδες.
«Έχει κληθεί από τον Δήμο «η «Καλλιστώ», ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Δασαρχείο και η Αστυνομία και σήμερα στις 6 το απόγευμα έχουμε ένα ραντεβού όλοι μαζί στην περιοχή που είδαν χτες το βράδυ τον λύκο για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και να τον πιάσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαλλίνης προσθέτοντας ότι «σύμφωνα με τη «Καλλιστώ» πρέπει να πιάσουμε τον λύκο σε παγίδα και να του γίνει ευθανασία καθώς επιτέθηκε σε άνθρωπο».
Η επίθεση στο 5χρονο παιδάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά έχει προκαλέσει αναστάτωση και όπως επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας «είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που καταγράφεται επίθεση λύκου σε άνθρωπο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο επιθέσεις λύκων σε ζώα».
«Είναι ασυνήθιστο να τριγυρνάει λύκος σε κατοικημένη περιοχή και είναι η μοναδική φορά σε όλη την Ελλάδα που έχουμε επίθεση λύκου σε άνθρωπο, δεν έχει σημειωθεί ποτέ παρόμοιο περιστατικό. Σε ζώα έχουν σημειωθεί επιθέσεις στην Ελλάδα αλλά επίθεση λύκου σε άνθρωπο δεν είχε συμβεί ποτέ» ανέφερε.
Ο λύκος, που όπως ανέφερε στο protothema.gr ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος είναι νεαρής ηλικίας, αναζητά τροφή μέσα σε οικισμούς ενώ όπως τόνισε «επιδεικνύει μια προβληματική εξοικείωση» με τους ανθρώπους και τον πολιτισμό που δεν συνάδει με τις συμπεριφορές των λύκων.
