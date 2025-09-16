Ανησυχία μετά την επίθεση λύκου σε 5χρονη στη Χαλκιδική - Πόσο απειλητικά είναι τα άγρια ζώα στην Ελλάδα
Ανησυχία μετά την επίθεση λύκου σε 5χρονη στη Χαλκιδική - Πόσο απειλητικά είναι τα άγρια ζώα στην Ελλάδα
Από λύκους και αρκούδες μέχρι αγριογούρουνα και φίδια - Ποιες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε αν βρεθούμε απέναντι σε άγριο ζώο - Τι λένε οι ειδικοί
Η καταγγελία Σέρβων τουριστών ότι λύκος επιτέθηκε στο 5χρονο κοριτσάκι τους στην παραλία Αγίου Νικολάου Σιθωνίας Χαλκιδικής, προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Στην περιοχή, λύκοι έχουν επιτεθεί στο παρελθόν σε οικόσιτα ζώα, ενώ και σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν καταγραφεί -σπάνιες μεν, αλλά έχουν καταγραφεί- επιθέσεις λύκων, τσακαλιών, αρκούδων και άλλων άγριων ζώων σε ανθρώπους. Και τα ερωτήματα στα οποία πρέπει πλέον να απαντήσουν οι ειδικοί είναι καταιγιστικά: Πόσο πιθανό είναι να δεχτούμε επίθεση από ένα τσακάλι, έναν λύκο ή ένα αγριογούρουνο έξω από το σπίτι μας, στην παραλία ή στη βόλτα; Ποια είναι τα επικίνδυνα άγρια ζώα που «επελαύνουν» εκτός της άγριας φύσης και τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε το καθένα; Κινδυνεύουν τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι περισσότερο;
Το νέο περιστατικό με την 5χρονη, την οποία ο λύκος -σύμφωνα με την καταγγελία- επιτέθηκε από πίσω, δαγκώνοντας και γρατσουνώντας τη στην πλάτη, μέχρι να τον απωθήσουν με πέτρες και φωνές οι γονείς της, έρχεται λίγους μήνες μετά τη φονική επίθεση αρκούδας σε ορειβάτη, στο Φρακτό Δράμας. Και έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα επιθέσεων που αποδεικνύουν ότι τα όσα λένε οι ειδικοί περί σεβασμού στη φύση και διαρκούς εγρήγορσης, θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά. Ποια είναι λοιπόν τα επικίνδυνα ζώα και τι πρέπει να κάνουμε εάν κινδυνεύσουμε;
Αν οι επιθέσεις από τις αγέλες λύκων σε οικόσιτα ζώα δεν είναι σπάνιες, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ανθρώπους. Οι λύκοι συνήθως φοβούνται την παρουσία των ανθρώπων και αποφεύγουν να βρεθούν στο ίδιο μέρος. Οι κανόνες βέβαια έχουν και εξαιρέσεις, όπως αποδεικνύει και η επίθεση στην πεντάχρονη, αλλά και ο φρικτός θάνατος που είχε βρει από επίθεση λύκων 64χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Ροδόπη το 2017. Το σώμα της άτυχης Βρετανίδας είχε βρεθεί διαμελισμένο στην περιοχή, με τους επιστήμονες να συμπεραίνουν ότι οι «δράστες» ήταν λύκοι.
Οι ειδικοί της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ, λένε ότι εάν συναντήσουμε λύκο, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εκτός από το να… έχουμε το νου μας, εάν το ζώο είναι σε απόσταση 50 και πλέον μέτρων. Σε περίπτωση που ο λύκος ή οι λύκοι πλησιάζουν, εκφραζόμαστε με επιθετικό τόνο φωνής, κάνοντας κάποια βήματα μπροστά και κάνοντας τον εαυτό μας να φαίνεται μεγαλύτερος, πχ σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και κουνώντας ένα ρούχο, χωρίς να τρέχουμε, ποτέ. Σε περιοχές που έχουν εμφανιστεί λύκοι δεν αφήνουμε χωρίς επίβλεψη μικρής ηλικίας παιδιά να μετακινούνται ή να παίζουν μόνα τους στο ύπαιθρο.
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι σε κάθε περίπτωση, αν βρεθούμε απέναντι σε λύκο, πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να μην προσπαθήσουμε να τον ταΐσουμε, να κρατήσουμε απόσταση και με αργά βήματα να απομακρυνθούμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους γυρίσουμε την πλάτη και να τρέξουμε.
Πάντως οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιες οι περιπτώσεις, όχι μόνο επίθεσης αλλά ακόμα και προσέγγισης ανθρώπων από λύκους. Αυτά που είναι επικίνδυνα, λένε οι επιστήμονες, είναι τα υβρίδια λύκων και αδέσποτων σκύλων, τα οποία δεν έχουν τον φυσικό φόβο για τον άνθρωπο και είναι πολύ πιθανό να του επιτεθούν.
Σύμφωνα με την οργάνωση «Αρκτούρος», η καφέ αρκούδα είναι παμφάγο ζώο, με τις φυτικές τροφές να καταλαμβάνουν το 85% της δίαιτάς της. Οι ειδικοί λένε ότι η καφέ αρκούδα «δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, εκτός αν αισθανθεί ότι κινδυνεύει η ίδια ή τα μικρά της». Είναι επίσης πολύ γρήγορο, αφού μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα.
«Γενικά, η καφέ αρκούδα που φιλοξενούμε και στη χώρα μας δεν είναι επιθετικό ζώο. Αντιθέτως, μόλις αντιληφθεί ανθρώπινη παρουσία ή δραστηριότητα απομακρύνεται. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορεί να δείξει εκφοβιστική επιθετική συμπεριφορά, κυρίως όταν βρεθεί σε συνθήκες απειλής για την ίδια ή τα μικρά της. Οι μητέρες αρκούδες είναι υπερπροστατευτικές με τα μικρά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που συναντήσουμε μόνο του ένα μικρό αρκουδάκι δεν το πλησιάζουμε, καθώς είναι πολύ πιθανό η μητέρα του να βρίσκεται κοντά και να νιώσει απειλή από την ανθρώπινη παρουσία», επισημαίνουν οι άνθρωποι της «Καλλιστώ». Ο κανόνας, λένε οι επιστήμονες, που είναι απαράβατος σε περίπτωση συνάντησής μας με αρκούδα, είναι ότι «η αρκούδα δεν πρέπει να νιώσει ότι απειλείται από τον άνθρωπο».
Σύμφωνα με τους ειδικούς της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ»:
- Κρατάμε την ψυχραιμία μας.
Η αρκούδα«Διαλέγω την αρκούδα», λένε γυναίκες σε όλο τον κόσμο στο κουίζ με το δίλημμα “άντρας ή αρκούδα”, χωρίς να έχουν δει, βέβαια, πόσο βίαιη είναι η επίθεση μιας αρκούδας σε άνθρωπο. Ευτυχώς, πρόκειται για ζώο που πολύ σπάνια θα επιτεθεί στον άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για το είδος της καφέ αρκούδας (Ursus arctos arctos) που συναντάται στη χώρα μας, με πληθυσμό που έχει καταμετρηθεί σε 750. Κινούνται κυρίως στο ορεινό τόξο από τη Ροδόπη της Θράκης, την Πίνδο, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, από τον Γράμμο έως την περιοχή των Αγράφων (αν και υπάρχουν αναφορές και για επιστροφή της στη νότια Ελλάδα) και σπανιότερα θα φτάσουν μέχρι και τον αστικό ιστό (όπου τις έχουν προσελκύσει… μυρωδιές όπως σκουπίδια). Η καφέ αρκούδα που ζει στην Ελλάδα, αναφέρει ο γενικός συντονιστής στην «Καλλιστώ», Σπύρος Ψαρούδας, έχει ως σύνηθες βάρος τα 120-130 κιλά, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να ξεπεράσει και τα 400 κιλά.
Σύμφωνα με την οργάνωση «Αρκτούρος», η καφέ αρκούδα είναι παμφάγο ζώο, με τις φυτικές τροφές να καταλαμβάνουν το 85% της δίαιτάς της. Οι ειδικοί λένε ότι η καφέ αρκούδα «δεν επιτίθεται στον άνθρωπο, εκτός αν αισθανθεί ότι κινδυνεύει η ίδια ή τα μικρά της». Είναι επίσης πολύ γρήγορο, αφού μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα.
«Γενικά, η καφέ αρκούδα που φιλοξενούμε και στη χώρα μας δεν είναι επιθετικό ζώο. Αντιθέτως, μόλις αντιληφθεί ανθρώπινη παρουσία ή δραστηριότητα απομακρύνεται. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορεί να δείξει εκφοβιστική επιθετική συμπεριφορά, κυρίως όταν βρεθεί σε συνθήκες απειλής για την ίδια ή τα μικρά της. Οι μητέρες αρκούδες είναι υπερπροστατευτικές με τα μικρά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε περίπτωση που συναντήσουμε μόνο του ένα μικρό αρκουδάκι δεν το πλησιάζουμε, καθώς είναι πολύ πιθανό η μητέρα του να βρίσκεται κοντά και να νιώσει απειλή από την ανθρώπινη παρουσία», επισημαίνουν οι άνθρωποι της «Καλλιστώ». Ο κανόνας, λένε οι επιστήμονες, που είναι απαράβατος σε περίπτωση συνάντησής μας με αρκούδα, είναι ότι «η αρκούδα δεν πρέπει να νιώσει ότι απειλείται από τον άνθρωπο».
Σύμφωνα με τους ειδικούς της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ»:
- Κρατάμε την ψυχραιμία μας.
- Μένουμε ακίνητοι.
- Δεν πετάμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.
- Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στον χώρο
- Σε περίπτωση στενότητας χώρου δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» τον δρόμο.
Οι επιθέσεις από αγριογούρουνα -τα οποία αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς και θανατηφόρα τραύματα με τα δόντια και τους χαυλιόδοντές τους- είναι γενικά σπάνιες, αλλά οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή. Οι ειδικοί προτείνουν να μην αφήνονται σκουπίδια που προσελκύουν τα αγριογούρουνα σε κατοικημένες περιοχές (το ίδιο κάνουν και οι τροφές για τα αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια), αλλά και να τοποθετείται φωτισμός ο οποίος απωθεί τα αγριογούρουνα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν και τα δεκάδες τροχαία (τελευταίο, ένα θανατηφόρο περιστατικό στην Αθήνα πριν από έναν μήνα) που προκαλούνται από αγριογούρουνα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους.
Εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με αγριογούρουνο:
1. Μένουμε ήρεμοι και απομακρυνόμαστε αργά-αργά από το ζώο, χωρίς να τρέξουμε!
2. Δεν προσεγγίζουμε και δεν ταΐζουμε το ζώο και τα μικρά του.
3. Διατηρούμε ασφαλή απόσταση και δεν προκαλούμε το ζώο σε καμία περίπτωση.
4. Δεν το φωτογραφίζουμε με φλας.
5. Εάν παρατηρήσουμε ότι είναι ενήλικα ζώα με νεαρά χοιρίδια, προσέχουμε πιο πολύ τις κινήσεις μας, γιατί αν φοβηθούν τα ενήλικα θα υπερασπιστούν τα νεαρά τους κάνοντας επίθεση σε εμάς.
Εάν τελικά το ζώο επιτεθεί, τότε θα πρέπει να πηδήξουμε εκτός πεδίου του λίγο πριν μας χτυπήσει ενώ αυτό τρέχει καταπάνω μας και στη συνέχεια προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε πάνω σε ένα δέντρο ή πάνω σε ένα αυτοκίνητο.
Έχοντας στο νου μας ότι ειδικά τα αρσενικά, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (συνήθως Σεπτέμβρη - Νοέμβρη), μπορούν να γίνουν επιθετικά Με τρία άλματα και ένα ζευγάρι κέρατα μπορεί να βρεθεί πάνω μας πριν καταλάβουμε τι συνέβη. Τα χτυπήματα από τις οπλές και από τα κέρατά τους μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.
Τα τσακάλιαΤα τσακάλια κυνηγήθηκαν τόσο που σχεδόν εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα. Σήμερα έχουν επανακάμψει, “καταλαμβάνοντας” αρκετές περιοχές και χωρίς να αποτελούν κίνδυνο προς τον άνθρωπο. Οι περιοχές αυτές είναι η Πελοπόννησος, η Φωκίδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Χαλκιδική, ο Νέστος-Βιστονίδα, ο Εβρος και το νησί της Σάμου. Το «χρυσό τσακάλι» (Canis aureus) ή αλλιώς «τσακάλι το κοινό» ανήκει στην οικογένεια των κυνοειδών και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία έχει τον δεύτερο μικρότερο πληθυσμό στην Ελλάδα μετά από αυτόν του λύκου.
Αγριογούρουνα: είναι… πληγή;Στην Ελλάδα, τα αγριογούρουνα υπολογίζεται ότι κινούνται μεταξύ 400.000 και 600.000, με τον επικεφαλής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας, στη χώρα μας τα αγριογούρουνα, τα περισσότερα υβρίδια άγριων με οικόσιτα, υπολογίζονται σε κάτι παραπάνω από 600.000.
Φίδια: τι να προσέχουμεΔεν είναι τόσο δύσκολο να σε δαγκώσει φίδι, είναι όμως εξαιρετικά σπάνιο -σύμφωνα με τους επιστήμονες- το φίδι που θα σε δαγκώσει στην Ελλάδα να είναι μια δηλητηριώδης οχιά. Η οχιά θα επιτεθεί σε απόσταση μικρότερη του μισού μέτρου, μόνο εάν νιώσει άμεση απειλή για τη ζωή της, εάν κάποιος δηλαδή την αρπάξει ή την πλησιάσει πάρα πολύ. Ακόμα και τότε, είναι πιθανό να δαγκώσει «στεγνά», δηλαδή χωρίς έγχυση δηλητηρίου, ως προειδοποίηση μόνο. Αν μας δαγκώσει, δεν «ρουφάμε» το δηλητήριο, αλλά ακινητοποιούμε το άκρο και σπεύδουμε στο νοσοκομείο. Η σύνθεση του δηλητηρίου της «Ελληνίδας» οχιάς είναι τέτοια που μας δίνει αρκετό χρόνο ώστε να φτάσουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες…
Ελάφια και ζαρκάδια: κι όμως, σκοτώνουν!Είναι σύμβολα της ομορφιάς της φύσης. Κι όμως, αυτή η ομορφιά μπορεί ν αποδειχθεί θανάσιμη, όπως έγινε το 2007, στο Μελισσοχώρι της Θήβας, όταν ένα ελάφι είχε σκοτώσει με τα κέρατά του δύο άνδρες που επιχείρησαν να το ταΐσουν.
Έχοντας στο νου μας ότι ειδικά τα αρσενικά, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (συνήθως Σεπτέμβρη - Νοέμβρη), μπορούν να γίνουν επιθετικά Με τρία άλματα και ένα ζευγάρι κέρατα μπορεί να βρεθεί πάνω μας πριν καταλάβουμε τι συνέβη. Τα χτυπήματα από τις οπλές και από τα κέρατά τους μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.
