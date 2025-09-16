Ανησυχία μετά την επίθεση λύκου σε 5χρονη στη Χαλκιδική - Πόσο απειλητικά είναι τα άγρια ζώα στην Ελλάδα

Τα τσακάλια

Αγριογούρουνα: είναι… πληγή;

Φίδια: τι να προσέχουμε

Ελάφια και ζαρκάδια: κι όμως, σκοτώνουν!

- Μένουμε ακίνητοι.- Δεν πετάμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.- Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στον χώρο- Σε περίπτωση στενότητας χώρου δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» τον δρόμο.Τα τσακάλια κυνηγήθηκαν τόσο που σχεδόν εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα. Σήμερα έχουν επανακάμψει, “καταλαμβάνοντας” αρκετές περιοχές και χωρίς να αποτελούν κίνδυνο προς τον άνθρωπο. Οι περιοχές αυτές είναι η Πελοπόννησος, η Φωκίδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Χαλκιδική, ο Νέστος-Βιστονίδα, ο Εβρος και το νησί της Σάμου. Το «χρυσό τσακάλι» (Canis aureus) ή αλλιώς «τσακάλι το κοινό» ανήκει στην οικογένεια των κυνοειδών και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία έχει τον δεύτερο μικρότερο πληθυσμό στην Ελλάδα μετά από αυτόν του λύκου.Στην Ελλάδα, τα αγριογούρουνα υπολογίζεται ότι κινούνται μεταξύ 400.000 και 600.000, με τον επικεφαλής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας, στη χώρα μας τα αγριογούρουνα, τα περισσότερα υβρίδια άγριων με οικόσιτα, υπολογίζονται σε κάτι παραπάνω από 600.000.Οι επιθέσεις από αγριογούρουνα -τα οποία αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς και θανατηφόρα τραύματα με τα δόντια και τους χαυλιόδοντές τους- είναι γενικά σπάνιες, αλλά οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή. Οι ειδικοί προτείνουν να μην αφήνονται σκουπίδια που προσελκύουν τα αγριογούρουνα σε κατοικημένες περιοχές (το ίδιο κάνουν και οι τροφές για τα αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια), αλλά και να τοποθετείται φωτισμός ο οποίος απωθεί τα αγριογούρουνα. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν και τα δεκάδες τροχαία (τελευταίο, ένα θανατηφόρο περιστατικό στην Αθήνα πριν από έναν μήνα) που προκαλούνται από αγριογούρουνα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους.Εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με αγριογούρουνο:Μένουμε ήρεμοι και απομακρυνόμαστε αργά-αργά από το ζώο, χωρίς να τρέξουμε!Δεν προσεγγίζουμε και δεν ταΐζουμε το ζώο και τα μικρά του.Διατηρούμε ασφαλή απόσταση και δεν προκαλούμε το ζώο σε καμία περίπτωση.Δεν το φωτογραφίζουμε με φλας.Εάν παρατηρήσουμε ότι είναι ενήλικα ζώα με νεαρά χοιρίδια, προσέχουμε πιο πολύ τις κινήσεις μας, γιατί αν φοβηθούν τα ενήλικα θα υπερασπιστούν τα νεαρά τους κάνοντας επίθεση σε εμάς.Εάν τελικά το ζώο επιτεθεί, τότε θα πρέπει να πηδήξουμε εκτός πεδίου του λίγο πριν μας χτυπήσει ενώ αυτό τρέχει καταπάνω μας και στη συνέχεια προσπαθούμε να σκαρφαλώσουμε πάνω σε ένα δέντρο ή πάνω σε ένα αυτοκίνητο.Δεν είναι τόσο δύσκολο να σε δαγκώσει φίδι, είναι όμως εξαιρετικά σπάνιο -σύμφωνα με τους επιστήμονες- το φίδι που θα σε δαγκώσει στην Ελλάδα να είναι μια δηλητηριώδης οχιά. Η οχιά θα επιτεθεί σε απόσταση μικρότερη του μισού μέτρου, μόνο εάν νιώσει άμεση απειλή για τη ζωή της, εάν κάποιος δηλαδή την αρπάξει ή την πλησιάσει πάρα πολύ. Ακόμα και τότε, είναι πιθανό να δαγκώσει «στεγνά», δηλαδή χωρίς έγχυση δηλητηρίου, ως προειδοποίηση μόνο. Αν μας δαγκώσει, δεν «ρουφάμε» το δηλητήριο, αλλά ακινητοποιούμε το άκρο και σπεύδουμε στο νοσοκομείο. Η σύνθεση του δηλητηρίου της «Ελληνίδας» οχιάς είναι τέτοια που μας δίνει αρκετό χρόνο ώστε να φτάσουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες…Είναι σύμβολα της ομορφιάς της φύσης. Κι όμως, αυτή η ομορφιά μπορεί ν αποδειχθεί θανάσιμη, όπως έγινε το 2007, στο Μελισσοχώρι της Θήβας, όταν ένα ελάφι είχε σκοτώσει με τα κέρατά του δύο άνδρες που επιχείρησαν να το ταΐσουν.Έχοντας στο νου μας ότι ειδικά τα αρσενικά, κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (συνήθως Σεπτέμβρη - Νοέμβρη), μπορούν να γίνουν επιθετικά Με τρία άλματα και ένα ζευγάρι κέρατα μπορεί να βρεθεί πάνω μας πριν καταλάβουμε τι συνέβη. Τα χτυπήματα από τις οπλές και από τα κέρατά τους μπορούν να γίνουν επικίνδυνα.