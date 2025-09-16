Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει, εκ νέου, από σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων
Άνοιξε εκ νέου σήμερα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Πώς θα κάνετε αίτηση για να λάβετε από 1.500 έως 2.500 ευρώ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 – 31/7/2025).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

