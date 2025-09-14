Νέα εξόρμηση στις παραλίες με σύμμαχο τον καλό καιρό - Πού ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Λαγουβάρδος: Συνεχίζεται το καλοκαιρινό μοτίβο

Κλείσιμο

Εξόρμηση στις παραλίες κάνουν και σήμερα οι Αθηναίοι -και όχι μόνο, έχοντας ως σύμμαχο τις θερμοκρασίες που παραμένουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα τις τελευταίες ημέρες.Από νωρίς το πρωί τηςη κίνηση είναι ελαφρώς αυξημένη κοντά στις παραλίες τηςτηςτηςτηςκαι τηςμε την κυκλοφορία να ομαλοποιείται μετά τακαι τοΠαρόμοια εικόνα και στο βορειοανατολικό κομμάτι του νομού, όπως στοΕίναι ενδεικτικό ότι το Σάββατο καταγράφηκαν έως και 36άρια. Συγκεκριμένα, στην Πλώρα και το Πετροκεφάλι Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 35,9 βαθμούς, στα Προσφυγικά της Πάτρας τους 35,7, στη Σπάρτη τους 35,6 και στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας τους 35,6.Μέχρι τις 12:50 της Κυριακής η θερμοκρασία στηείχε ξεπεράσει τους 35,2 βαθμοόυς, στοτους 33,1 και στητους 33, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές (Λίνδο, Μυστρά, Ωλένη Ηλείας, Γόρτυνα Ηρακλείου κ.ά.) καταγράφονταν τιμές άνω των 32 βαθμών.μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μιλώντας στο Orange Press Agency υποστήριξε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες.«Οι θερμοκρασίες μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνουν υψηλότερες των κανονικών, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Την Τρίτη περιμένουμε μια σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων που θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία. Όμως και αυτό θα είναι παροδικό γιατί από την Τετάρτη και μετά θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και θα ξεκινήσει μια άνοδος της θερμοκρασίας. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι το καλοκαιρινό μοτίβο στις περισσότερες περιοχές της χώρας συνεχίζεται για αρκετές ημέρες ακόμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.