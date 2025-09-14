Ασφυκτική η κατάσταση με τους μετανάστες σε Αγυιά Χανίων και Γαύδο - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Aπό τις 18 Αυγούστου έχουν σταματήσει οι μεταγωγές μεταναστών

Σε διαρκή συναγερμό βρίσκεται το λιμενικό από τα ξημερώματα, καθώς λέμβοι με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν να πλέουν ανοιχτά της Γαύδου, ενώ ασφυκτική είναι η κατάσταση και στη δομή της Αγυιάς Χανίων. Εκεί βρίσκονται περίπου 580 μετανάστες και στηο αριθμός ξεπέρασε τους 550.Το τελευταίο διήμερο διασώθηκαν συνολικά 313 αλλοδαποί σε διαδοχικά περιστατικά νότια της Γαύδου και της Κρήτης, σε επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος, της FRONTEX και εμπορικών πλοίων που παρείχαν συνδρομή. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν έξι φερόμενοι ως διακινητές, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους επιβαίνοντες. Αναλυτικά:Το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου, Παλαιόχωρας και Χώρας Σφακίων ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για λέμβο με αλλοδαπούς 30 ν.μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου. Οι 59 άνδρες περισυλλέγησαν από το φορτηγό πλοίο G Atlantic σημαίας Νήσων Μάρσαλ και αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.Κατά την προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, συνελήφθησαν δύο Αιγύπτιοι, ηλικίας 17 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως διακινητές. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι μετανάστες πλήρωσαν από 2.500 έως 4.000 ευρώ για τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ της Λιβύης. Τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας, σκάφος της FRONTEX περισυνέλεξε 36 άνδρες μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νησί και στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στην Παλαιόχωρα και πρόκειται να φιλοξενηθούν στην Αγυιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.Σε συνέχεια του προχθεσινού περιστατικού διάσωσης 89 μεταναστών νότια της Γαύδου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί, 18 και 25 ετών (υπήκοοι Ν. Σουδάν και Αιγύπτου), ως οι διακινητές. Συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Την ίδια ημέρα και αναφορικά με τον εντοπισμό 73 μεταναστών στην παραλία Τρυπητή Γαύδου, συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν, αναγνωρισμένος ως διακινητής. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο. Σε ένα Σε άλλο περιστατικό εντοπισμού 56 μεταναστών στη Γαύδο, την περασμένη Παρασκευή, συνελήφθη 19χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν ως φερόμενος διακινητής.Λόγω της αλλαγής που υπάρχει πλέον στη διαδικασία τα άτομα που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους από την Κρήτη στην ενδοχώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος προσωρινής υποδοχής που ήταν στην Αγυία ουσιαστικά να έχει μετατραπεί σε κλειστή δομή. Από τις 18 Αυγούστου δεν έχει γίνει καμία μεταγωγή και ο χώρος γεμίζει ασφυκτικά, ενώ τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες υπάρχουν συνεχώς νέες ροές.Η κατάσταση μέσα στον κλειστό χώρο είναι πολύ δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλές εντάσεις μεταξύ των μεταναστών, ενώ δεν προαυλίζονται και μένουν μόνο μέσα.