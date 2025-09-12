Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε προαύλιο εργοστασίου στα Οινόφυτα
Έκαψε ξερά χόρτα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε προαύλιο εργοστασίου στα Οινόφυτα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές καθώς και ένα ελικόπτερο.
Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους ΟΤΑ της περιοχής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση
