Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι

Στην υπόθεση του καρδιοχειρουργού Δημήτρη Λυμπεριάδη, ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια έως 5.000 ευρώ, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο συγγραφέας Πέτρος Τατσόπουλος, αφού ο εν λόγω γιατρός ήταν αυτός που το 2019 έσπευσε να τον χειρουργήσει σωτήρια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σώζοντας επί της ουσίας τη ζωή του.Ο Τατσόπουλος παραδέχεται πως η τοποθέτησή του είναι «από τις πιο αμήχανες των τελευταίων χρόνων», ωστόσο μίλησε για την προσωπική του εμπειρία λέγοντας πως «για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου "καλού"» γιατί χωρίς αυτόν «θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία».Ο γνωστός συγγραφέας και πρώην βουλευτής διερωτάται στην συνέχεια, «μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολη τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: "Γηράσκω αεί διδασκόμενος"».«Αυτή είναι μια από τις πιο αμήχανες αναρτήσεις μου τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τις πιο ενδεικτικές γύρω από την άβολη θέση στην οποία ενίοτε ερχόμαστε όταν θέλουμε να μαντρώσουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια "καλών" και "κακών". Ο εικονιζόμενος είναι ο άνθρωπος που κυριολεκτικά έσωσε τη ζωή μου. Δίχως τις δικές του "αποφάσεις" και τις δικές του "πρωτοβουλίες" θα βρισκόμουν κάτω από το χορτάρι εδώ και μια εξαετία. Προσπάθησα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό του αφιερώνοντάς του το "Είσαι και Φαίνεσαι", το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε δύο μόλις μήνες μετά τη σωτήρια χειρουργική του επέμβαση, καθώς και με τα πρώτα κεφάλαια στο πρόσφατο "Παιδί του Διαβόλου", όπου εξιστορώ λεπτομερώς την ανεκτίμητη συμβολή του στη διάσωσή μου. Για μένα ήταν και είναι η ενσάρκωση του απόλυτου "καλού", ο ανιδιοτελής φύλακας άγγελός μου. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να εκμεταλλευόταν συστηματικά και ανάλγητα τους συμπολίτες μας στην πιο δύσκολή τους ώρα; Δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν την προδικάζω κι επαφίεμαι στην κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Περιορίζομαι μονάχα να διαπιστώσω για πολλοστή φορά: "Γηράσκω αεί διδασκόμενος"».Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λυμπεριάδης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύστερα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι». Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία, ενώ η δίκη του αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Δικαστήριο για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, παραμένει ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε φακελάκια που έφταναν έως και τα 5.000 ευρώ για να παρακολουθεί ασθενείς τους οποίους είχε χειρουργήσει. Η καταγγελία κατατέθηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία εις βάρος του εντός του νοσοκομείου.