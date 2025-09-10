Στον εισαγγελέα ο διευθυντής της καρδιολογικής του «Ιπποκράτειου» που συνελήφθη για φακελάκι
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φακελάκι Γιατρός

Στον εισαγγελέα ο διευθυντής της καρδιολογικής του «Ιπποκράτειου» που συνελήφθη για φακελάκι

Ο  γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ

Στον εισαγγελέα ο διευθυντής της καρδιολογικής του «Ιπποκράτειου» που συνελήφθη για φακελάκι
16 ΣΧΟΛΙΑ
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη για «φακελάκι».

Ο γιατρός θα περάσει αρχικά το κατώφλι του εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να του ασκήσει ποινική δίωξη.

Στη συνοδεία των οχημάτων ήταν και ένα του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.

Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουσκ: Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή ρωσικών drone - 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της

Τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού η Ιρίνα ξεψυχήσει - Βλέπει τον δολοφόνο της με βλέμμα γεμάτο τρόμο, σοκαριστικό βίντεο

Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο



16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να βρεις την πιο συμφέρουσα ασφάλεια αυτοκινήτου σε λίγα λεπτά

Με σύγκριση τιμών, πλήρη διαφάνεια και χωρίς περιττές διαδικασίες, η online ασφάλιση σου δείχνει τον πιο έξυπνο δρόμο για οικονομία και σιγουριά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης