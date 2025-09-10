Στον εισαγγελέα ο διευθυντής της καρδιολογικής του «Ιπποκράτειου» που συνελήφθη για φακελάκι
Ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη για «φακελάκι».
Ο γιατρός θα περάσει αρχικά το κατώφλι του εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να του ασκήσει ποινική δίωξη.
Στη συνοδεία των οχημάτων ήταν και ένα του τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε «φακελάκι» προκειμένου να προσέχει τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και τους επέβλεπε ο ίδιος, ενώ τα χρήματα που περιείχαν τα φακελάκια έφταναν μέχρι και τα 5.000 ευρώ.
Η καταγγελία έγινε απευθείας στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρχε κάποια καταγγελία για τον συγκεκριμένο καρδιοχειρουργό στο νοσοκομείο από ασθενή.
