«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Οι πρώτες δηλώσεις του γ.γ. της Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε - «Επικίνδυνη και απερίσκεπτη» λέει για την κίνηση της Μόσχας - Η Πολωνία έχει εντοπίσει επτά drones και τμήματα πυραύλου - Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει για τα drones
«Είτε ήταν σκόπιμη είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτη, είναι απολύτως επικίνδυνη. Ωστόσο, η πλήρης αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούτε. «Το μήνυμά μου προς τον Πούτιν είναι σαφές. Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον εναέριο χώρο των συμμάχων. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ». Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι το περιστατικό έδειξε μια πολύ επιτυχημένη αντίδραση από το ΝΑΤΟ.
Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATOΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε στο μέσο της χώρας του ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το Άρθρο 4 (Διαβάστε περισσότερα για το άρθρο 4 εδώ) του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο λόγος αυτός επιτρέπει την επείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα κράτη μέλη θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη σύγκληση συνομιλιών υψηλού επιπέδου με σκοπό τη συζήτηση των απειλών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.
Drones και τμήματα πυραύλου βρέθηκαν στην ΠολωνίαΕν τω μεταξύ η Πολωνία έχει εντοπίσει επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.
All of the drones shown in Poland have been Gerberas decoy drones.— ayden (@squatsons) September 10, 2025
Damage to a single residential building, no indication it was a drone strike though. pic.twitter.com/fWLTnm51tz
«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.
🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).— michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025
Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE
Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν γνωρίζει για τα dronesΕρωτηθείς σχετικά με τα drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά προνόμιο του υπουργείου Άμυνας».
Ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από την Πολωνία, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία προέβη σε πρόκληση. «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθεί να παρουσιάσει τουλάχιστον κάποιο είδος επιχειρήματος», είπε ο Πεσκόφ. Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
First video appears of Polish fighter jets using missiles to shoot down Russian suicide drones over Poland
🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/OthKR6JiIg
Επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των πολωνικών αρχών, υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας με έναν σημαντικό αριθμό drones που μπήκαν από τη Λευκορωσία. Τρία εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι καταρρίφθηκαν ενώ το ίδιο εκτιμάται ότι συνέβη και για ένα τέταρτο.
Αναφερόμενος στην αντίδραση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ο κ. Τουσκ είπε ότι «δείχνουν πως κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία» επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη στήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία στον πόλεμο της με τη Ρωσία, αναφέροντας ότι αυτό είναι επίσης θεμελιώδες για την ασφάλεια της χώρας του.
