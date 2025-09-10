«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Οι πρώτες δηλώσεις του γ.γ. της Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε - «Επικίνδυνη και απερίσκεπτη» λέει για την κίνηση της Μόσχας - Η Πολωνία έχει εντοπίσει επτά drones και τμήματα πυραύλου - Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει για τα drones