Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο 18χρονος που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου στη Θεσσαλονίκη
Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή για να απολογηθεί και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη για την άγρια επίθεση στον 13χρονο, τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Ο 18χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και ενδεχομένως κι άλλα αντικείμενα, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μετά την ποινή δίωξη που ασκήθηκε βάρος του, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή για να απολογηθεί και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα, καταφέρνοντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.
Ο 18χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα μετά από έρευνες των αστυνομικών και το μεσημέρι της Τετάρτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα οι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.
Στο μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι ο 13χρονος. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης, με τον ανήλικο να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη. Ο 13χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τον πατέρα του, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.
«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο οτι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν την μαγκιά τους;», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr.
«Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί και άρχισαν να τον χτυπούν. Έφτασαν με τρία μηχανάκια στο σημείο και ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μακάρι να τους πιάσουν όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα. Ο γιος μου ζει από θαύμα» κατέληξε.
«Ζει από θαύμα», λέει ο πατέρας του
