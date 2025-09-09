Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σχολικά κυλικεία Σχολικές καντίνες Εφετείο Σχολείο

Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές

Οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές

Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Εντολή για εντατικούς ελέγχους σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολικά κυλικεία και καντίνες, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

Με έγγραφη παραγγελία προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε να μεριμνήσουν ώστε να διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Όπως επισημαίνεται στην εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα

Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης