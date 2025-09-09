Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές

Οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές