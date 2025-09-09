Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές
Εισαγγελική εντολή για ελέγχους σε κυλικεία και καντίνες που πουλούν τρόφιμα σε μαθητές
Οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές
Εντολή για εντατικούς ελέγχους σχετικά με την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολικά κυλικεία και καντίνες, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.
Με έγγραφη παραγγελία προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε να μεριμνήσουν ώστε να διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Όπως επισημαίνεται στην εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές.
Με έγγραφη παραγγελία προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), ο κ. Λεωνίδας Νικολόπουλος ζήτησε να μεριμνήσουν ώστε να διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Όπως επισημαίνεται στην εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν όλα τα στάδια της διάθεσης τροφίμων, από την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων μέχρι τη συντήρηση, την προετοιμασία, την έκθεση και την πώλησή τους στους μαθητές.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Συνελήφθησαν γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια - Είχαν στην κατοχή τους πτυσσόμενα γκλομπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα