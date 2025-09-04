Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Κρήτη: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση 50χρονου ψαροντουφεκά - Βρέθηκε νεκρός από Λιμενικούς σε δύσβατη περιοχή
Κρήτη: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση 50χρονου ψαροντουφεκά - Βρέθηκε νεκρός από Λιμενικούς σε δύσβατη περιοχή
Ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου ψαροντουφεκά στην Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του Λιμενικού.
Κατά την ίδια πηγή, η σορός του άτυχου άντρα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.
Ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά. Όσο, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής, η ανησυχία της οικογένειας του μεγάλωνε.
Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με σκάφη και στελέχη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες να «χτένιζουν» όλη την επίμαχη περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του Λιμενικού.
Κατά την ίδια πηγή, η σορός του άτυχου άντρα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.
Ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά. Όσο, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής, η ανησυχία της οικογένειας του μεγάλωνε.
Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με σκάφη και στελέχη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες να «χτένιζουν» όλη την επίμαχη περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.
Ειδήσεις σήμερα:
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ
Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα