Κρήτη: Τραγική κατάληξη στην αναζήτηση 50χρονου ψαροντουφεκά - Βρέθηκε νεκρός από Λιμενικούς σε δύσβατη περιοχή

Ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου ψαροντουφεκά στην Κρήτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του Λιμενικού.

Κατά την ίδια πηγή, η σορός του άτυχου άντρα βρέθηκε σε δύσβατο σημείο γεγονός που δυσκολεύει τις αρχές να την προσεγγίσουν.

Ο 50χρονος είχε πάει την Τρίτη για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά. Όσο, όμως, οι ώρες περνούσαν και ο ίδιος δεν έδινε σημεία ζωής, η ανησυχία της οικογένειας του μεγάλωνε.

Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με σκάφη και στελέχη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες να «χτένιζουν» όλη την επίμαχη περιοχή προκειμένου να βρουν τον ψαροντουφεκά.

