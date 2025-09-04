ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κιάτο: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο - Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με φορτηγό
Κιάτο: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο - Το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με φορτηγό

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί  στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα, τραυματίστηκαν οι επιβάτες του φορτηγού

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 26χρονη γυναίκα σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, νωρίς το πρωί στην περιοχή του Κιάτου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα.

Κατά την ίδια πηγή το τροχαίο σημειώθηκε όταν το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό την 25χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, ένας 70χρονος άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη ενώ οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

