Βαρύ πένθος στην κηδεία του ζευγαριού που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Αλιβέρι
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας γέμισε από κόσμο στην κηδεία του ζευγαριού - Δείτε βίντεο
Σε κλίμα οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στο ζευγάρι που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Αλιβέρι.
Όπως φαίνεται και από βίντεο που κατέγραψε το STAR, ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας γέμισε από κόσμο στην κηδεία του ζευγαριού.
Τα λόγια του ιερέα βάλσαμο στις ψυχές των οικογενειών που έμειναν πίσω να θρηνούν, για την μεγάλη απώλεια. «Είναι δύο άγγελοι που αποφάσισαν να μη χωρίσουν ούτε στη ζωή ούτε στον θάνατο», είπε ο ιερέας.
Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκε ακαριαία ο 45χρονος Γιάννης Καράπας, γνωστός δικαστικός επιμελητής, ενώ η σύζυγός του, 41χρονη Ευαγγελία Κρόκου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και τη μεγάλη ανταπόκριση πολιτών στην έκκληση για αίμα, η γυναίκα υπέκυψε τελικά στα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 3:00
Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, με τη θλιβερή είδηση να σκορπίζει συγκίνηση και οδύνη στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η μοτοσικλέτα που επέβαινε το ζευγάρι επιχείρησε προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με το Ι.Χ. τζιπ που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προκλήθηκε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοσχερώς τα δύο οχήματα. Το δίκυκλο εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, μέσα σε χωράφι, ενώ ο οδηγός του σκοτώθηκε επί τόπου.
