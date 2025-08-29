Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Επεισόδιο με εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου αποκαλύπτει η Daily Mail - Τι υποστηρίζει η επιχείρηση, δείτε βίντεο
Ένταση με αφορμή αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης - Μέλη της παρέας εβραίων, που επισκέφθηκαν ένα από τα πιο φημισμένα εστιατόρια του νησιού, καταγγέλλουν: «Μας φώναζαν σιωνιστές» - Πήγαν να φύγουν χωρίς να πληρώσουν, λένε, μεταξύ άλλων, οι ιδιοκτήτες
Αναστάτωση προκλήθηκε στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» της Νάξου την Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν μία παρέα αποτελούμενη από 13 Εβραίους από το Λονδίνο συγκρούστηκε με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που βρίσκονταν κολλημένα στο μαγαζί.
Η ομάδα κατήγγειλε το περιστατικό στην Daily Mail, λέγοντας ότι η παρέα τους -που αποτελείτο από τρεις εβραϊκές οικογένειες - έκανε κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και είχε επισκεφθεί την ταβέρνα το βράδυ της Δευτέρας.
Το πρόβλημα για την παρέα ξεκίνησε, όταν μία από τις έφηβες κοπέλες του γκρουπ πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης και ορισμένες κατά του Ισραήλ, με τουλάχιστον μία να γράφει «Μποϊκοτάρετε το ισραηλινό απαρτχάιντ», όπως είπε.
«Η σερβιτόρα πλησίασε και την ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, επέλεξαν αυτό;», είπε στο βρετανικό ειδησεογραφικό μέσο η 48χρονη Τζουν Λομπ. Σύμφωνα με την ίδια, η σερβιτόρα ισχυρίστηκε ότι κάποιος από την παρέα της Λομπ είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει μια αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο και επέπληξε την παρέα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο -και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ζήτησε από την παρέα να αποχωρήσει από το εστιατόριο.
«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, μπροστά μου, και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”. Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες μπορούσαν να ακούσουν: "Είναι σιωνιστές! Σιωνιστές... Φύγετε από το εστιατόριό μου. Καθώς φεύγαμε, μας χλεύαζαν οι άλλοι πελάτες του εστιατορίου. Το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και μας χλεύαζαν για να φύγουμε... Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που συνέβαινε», πρόσθεσε.
«Μας φώναζαν "Σιωνιστές" και αυτό το δημόσιο εξευτελισμό ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα. Ήταν σαν να είχαμε τυπωμένα πάνω μας τα κίτρινα αστέρια του Ολοκαυτώματος. Έτσι ένιωσα» δήλωσε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο η 50χρονη Νίκολα Γκι, μέλος της ίδιας παρέας.
Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης, όπως είπαν, ακολούθησε την ομάδα των 13 ατόμων μέχρι το πάρκινγκ, μαζί με αρκετούς πελάτες του εστιατορίου, φωνάζοντάς τους ότι «σκοτώνουν μωρά» και «υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία». Μέρος του διαπληκτισμού καταγράφηκε από την κάμερα της παρέας, που είχε αρχίσει να τον βιντεοσκοπεί.
Ωστόσο, η παρέα δεν είχε πληρώσει για το δείπνο της, με αποτέλεσμα η διαμάχη να συνεχιστεί και στο πάρκινγκ.
«Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά μετά ανησυχήσαμε ότι η αστυνομία θα ήταν με το μέρος τους. Θέλαμε απλώς να φύγουμε από εκεί. Ανησυχούσα για την ασφάλειά μας, επειδή υπήρχαν πολλές φωνές και κραυγές και δεν ήξερα αν η κατάσταση θα επιδεινωνόταν ακόμη περισσότερο. Προσπάθησα απλώς να βάλω όλους στο αυτοκίνητο και να φύγουμε» είπε η 50χρονη.
Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Αξιώτισσα», μέσα από ανάρτησή του στο Facebook αποτύπωσε τα γεγονότα από τη δική του πλευρά.
Η απάντηση της «Αξιώτισσας»: Έσκισαν το αυτοκόλλητο, δεν πλήρωσαν για το δείπνο
«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου… Για αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα», υπογραμμίζει η επιχείρηση.
Παρ' όλα αυτά, σε άλλο σημείο της ανάρτησης, η «Αξιώτισσα» αναφέρει πως «μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο».
Και συνεχίζει: «Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε! Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία. Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον υπουργό πολέμου του Ισραήλ Γίοαβ Γκάλαντ όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα».
«Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει… Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε» αναφέρει η επιχείρηση.
Στη συνέχεια της δημοσίευσης, αναφέρουν ότι έπειτα από το δημοσίευμα της Daily Mail για το περιστατικό, ακολούθησε μπαράζ αρνητικών κριτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ψεύτικα προφίλ «με συκοφαντίες και απειλές».
«Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει email και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας», καταγγέλλει η επιχείρηση.
Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της επιχείρησης:
