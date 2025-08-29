Επεισόδιο με εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα της Νάξου αποκαλύπτει η Daily Mail - Τι υποστηρίζει η επιχείρηση, δείτε βίντεο



«Άρχισε να ουρλιάζει στους πελάτες να μην ξανάρθουν»



«Δεχόμαστε απειλές για το μαγαζί και την οικογένειά μας»

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου… Για αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και τοπου έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα», υπογραμμίζει η επιχείρηση.Παρ' όλα αυτά, σε άλλο σημείο της ανάρτησης, η «Αξιώτισσα» αναφέρει πως «μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο».Και συνεχίζει: «Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτέςκαι εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία. Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον Νετανιάχου και τον υπουργό πολέμου του Ισραήλ Γίοαβ Γκάλαντ όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα».«Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει… Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε» αναφέρει η επιχείρηση.Στη συνέχεια της δημοσίευσης, αναφέρουν ότι έπειτα από το δημοσίευμα της Daily Mail για το περιστατικό, ακολούθησε μπαράζ αρνητικών κριτικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ψεύτικα προφίλ «με συκοφαντίες και απειλές».«Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει email και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας», καταγγέλλει η επιχείρηση.Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της επιχείρησης: