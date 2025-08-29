«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Σύμφωνα με την ίδια, η 26χρονη έχει πολλά κατάγματα, βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
«Από το πρωί ζούμε έναν εφιάλτη, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν η μαύρη Porsche εμβόλισε το όχημα που οδηγούσε, τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη.
Σε κατάσταση σοκ αλλά ανακουφισμένη που το παιδί της διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή της, η μητέρα της 26χρονης αναφέρει στο protothema.gr ότι εκείνη την ώρα η κόρη της κατευθυνόταν με τον σύντροφό της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να ταξιδέψουν αεροπορικώς για να τους συναντήσουν στο νησί της Ικαρίας.
«Είμαστε στην Ικαρία και όταν ξύπνησα το πρωί είδα ένα μήνυμα στο κινητό μου από ένα φιλικό τους πρόσωπο που βρισκόταν στο νοσοκομείο μαζί τους, στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται ο φίλος της. Μας ενημέρωσε ότι η κόρη μου βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από ατύχημα» αναφέρει και προσθέτει: «Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο εφιάλτης μας».
«Ψάχναμε να βρούμε εισιτήριο για να έρθουμε να δούμε πώς είναι το παιδί μας. Ευτυχώς οι γιατροί μάς ενημέρωσαν ότι δεν κινδυνεύει πλέον η ζωή της. Έχει πολλά κατάγματα, βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Όλοι οι γιατροί στο ΑΧΕΠΑ ήταν πολύ ευγενικοί και μας βοήθησαν», συμπληρώνει.
Σχετικά με τις συνθήκες του τροχαίου, η μητέρα της 26χρονης τονίζει ότι γνωρίζει μόνο όσα βλέπει και διαβάζει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. «Είναι απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι δυνατόν η οδηγός να ήταν μεθυσμένη, να έσπασε την ηλιοροφή και να βγήκε μόνη της; Είναι δυνατόν μετά από τόσες ώρες να ήταν ακόμα υπό την επήρεια αλκοόλ;» διερωτάται.
Τέλος, υπογραμμίζει: «Από το πρωί ζούμε έναν εφιάλτη. Αυτό που προέχει είναι η υγεία της κόρης μας». Σημειώνεται ότι εκτός κινδύνου νοσηλεύεται και ο 28χρονος συνοδηγός του αυτοκινήτου.
