Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Σε βάρος του 36χρονου πυγμάχου που συνελήφθη χθες εκκρεμούσε ένταλμα για εκβιασμό σε υπόθεση που αφορούσε λαθραία τσιγάρα - Το όνομά του περιλαμβανόταν στη μεγάλη δικογραφία με αρχηγό τον διαβόητο «Έντικ» ή «Φωνή»
Σε σκηνές αστυνομικών ταινιών παραπέμπει σύλληψη 36χρονου άνδρα στον Ασπρόπυργο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται ότι είναι μέλος της συμμορίας του διαβόητου κακοποιού «Εντικ».
Η επιχείρηση στήθηκε χθες το απόγευμα από ομάδα αστυνομικών του τμήματος δίωξης Εκβιαστών, οι οποίοι είχαν νωρίτερα εντοπίσει τον 36χρονο και γνώριζαν πλέον τις κινήσεις τους. Περίμεναν, λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή και έκλεισαν με τρία αυτοκίνητα το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος κατηγορούμενος. Ενα αυτοκίνητο της αστυνομίας προπορευόταν εκείνου του 36χρονου, ένα ακολουθούσε, ενώ ένα τρίτο πήρε θέση στο πλάι του οχήματος του κατηγορούμενους, μην αφήνοντάς του κανένα περιθώριο αντίδρασης και διαφυγής. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα και προχώρησαν στη σύλληψη. Όλα εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών που βρέθηκαν να γίνουν μάρτυρες της αστυνομικής επιχείρησης.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης:
Ο 36χρονος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορούμενων ως μέλος της συμμορίας εκβιαστών και λαθρεμπόρων τσιγάρων με αρχηγό τον διαβόητο «Εντικ», ο οποίος κινεί τα νήματα στο κραταιό συνδικάτο εγκλήματος που έχει δημιουργήσει από το εξωτερικό- πιθανότατα το Ντουμπάι, όπου η αστυνομία εκτιμά ότι βρίσκεται. Γι' αυτό, άλλωστε το προσωνύμιό του είναι «Φωνή», αφού τα μέλη της συμμορίας του ακούνε μόνο τη φωνή του και δεν βλέπουν τον ίδιο. Σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση. Κατά τη σε βάρος του δικογραφία, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους του, εκβίαζε έναν άνδρα με το πρόσχημα ότι τους όφειλε λεφτά από λαθρεμπόριο τσιγάρων.
Ο συλληφθείς που έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με διάφορα αδικήματα (κλοπές, ναρκωτικά, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εκβιασμοί) είναι ομογενής και είχε ως βασική του ασχολία τις πολεμικές τέχνες, ως πυγμάχος.
Πλέον οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης.
