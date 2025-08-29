Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο

Σε βάρος του 36χρονου πυγμάχου που συνελήφθη χθες εκκρεμούσε ένταλμα για εκβιασμό σε υπόθεση που αφορούσε λαθραία τσιγάρα - Το όνομά του περιλαμβανόταν στη μεγάλη δικογραφία με αρχηγό τον διαβόητο «Έντικ» ή «Φωνή»