Αρνείται την εγκατάλειψη η 45χρονη οδηγός της Porsche: «Ήμουν στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία» υποστηρίζει
Ισχυρίζεται πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου
Αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος η 45χρονη οδηγός της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής, στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής της, Μιχάλη Σανίδα και Κωνσταντίνο Οικονόμου, η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι αμέσως μετά το τροχαίο βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικό της πρόσωπο που ακολουθούσε με άλλο αυτοκίνητο. Παράλληλα, αναφέρει ότι στις 6.15 π.μ. έγινε κλήση στην Τροχαία, διάρκειας τριών λεπτών, στην οποία ενημέρωσαν για το περιστατικό.
Η ίδια ισχυρίζεται πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ αρνείται ότι κινούνταν με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου ορίου.
«Τη στιγμή που χτύπησε σταμάτησε προπορευόμενο όχημα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε για εγκατάλειψη όταν εκείνη την ίδια ώρα ήταν στο νοσοκομείο» τόνισε ο κ. Σανίδας, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που ήταν μαζί της είχαν επικοινωνήσει με την αστυνομία.
Για την κατανάλωση αλκοόλ, ο συνήγορος ανέφερε ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων. «Σε εμένα είπε ότι “βγήκα”. Ένας άνθρωπος που έχει φέρει τρεις τούμπες με το αυτοκίνητο, είναι αιμόφυρτος στο νοσοκομείο, έχει γίνει τηλέφωνο στην αστυνομία, είναι δυνατόν να τον βγάζουμε στα μανταλάκια και να μη λέμε δόξα τω Θεώ που έζησε; Υπάρχει διάγνωση από το νοσοκομείο που αναφέρει προσωρινή αμνησία» σημείωσε.
Ο κ. Σανίδας συμπλήρωσε ότι η εντολέας του είναι έμπορος αυτοκινήτων, γι' αυτό οδηγούσε το συγκεκριμένο πολυτελές όχημα, ενώ τη χαρακτήρισε «οικογενειάρχισσα, άνθρωπο της εκκλησίας και μητέρα δύο παιδιών».
Με τη δικογραφία που σχηματίζεται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης η 45χρονη θα οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια παραδέχθηκε προανακριτικά ότι εκείνη οδηγούσε την μαύρη Porsche ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα δείξουν με ακρίβεια πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει.
Οι δύο τραυματίες του τροχαίου, η 26χρονη οδηγός και ο 28χρονος συνοδηγός, νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου ζωής.
Με τη δικογραφία που σχηματίζεται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης η 45χρονη θα οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια παραδέχθηκε προανακριτικά ότι εκείνη οδηγούσε την μαύρη Porsche ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που θα δείξουν με ακρίβεια πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει.
Οι δύο τραυματίες του τροχαίου, η 26χρονη οδηγός και ο 28χρονος συνοδηγός, νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου ζωής.
