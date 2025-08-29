Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ποια είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς για τη φυγή της από το σημείο
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ποια είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς για τη φυγή της από το σημείο
Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το τροχαίο - Η μέτρηση που της έγινε, έδειξε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ - Βίντεο κατέγραψε την Πόρσε να έχει αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα λίγο πριν από το τροχαίο - Καλύτερη η εικόνα των δύο τραυματιών
Γνωστή επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης είναι η 45χρονη γυναίκα που κρατούσε το τιμόνι της μαύρης Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Μουδανιών, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη.
Η 45χρονη που, μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή, συνελήφθη από τους αστυνομικούς περίπου έξι ώρες αργότερα, ενώ από την πρώτη αλκομέτρηση που της έγινε με τη μέθοδο του αέρα, επιβεβαίωσε ότι ακόμα ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η εικόνα της, όταν προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας, έδειχνε ξεκάθαρα άνθρωπο που είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται να είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως φαίνεται σε βίντεο πριν από το τροχαίο.
Δείτε το βίντεο, όπου η Πόρσε περνά με ταχύτητα στο 18ο δευτερόλεπτο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη είναι γνωστή στους ανθρώπους της πόλης, καθώς δραστηριοποιείται στον χώρο της ομορφιάς, λειτουργώντας ένα κέντρο αισθητικής, ενώ ασχολείται και με άλλες επιχειρήσεις.
Λίγες ώρες πριν η 45χρονη προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα, είχε ανεβάσει στα κοινωνικά της δίκτυα φωτογραφίες, στις οποίες φαινόταν να διασκεδάζει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτές τις εικόνες που ανάρτησε η ίδια, εμφανίζεται με τον διάσημο κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά και με άλλα γνωστά πρόσωπα της Θεσσαλονίκης.
Ενδιαφέρον έχει και όσα ισχυρίστηκε η 45χρονη ενώπιον των αστυνομικών, όταν κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν και να την οδηγήσουν με χειροπέδες στο Τμήμα Τροχαίας. Η γυναίκα φαίνεται να παραδέχθηκε εξ αρχής ότι εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα αξίας περίπου 140.000 ευρώ και έδωσε τη δική της εκδοχή σχετικά με τον λόγο που εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι πίσω από το δικό της όχημα ακολουθούσε άλλο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η παρέα της, μέλη της οποίας την βοήθησαν να βγει από την μαύρη Porsche. Ακολούθως, όπως υποστηρίζει, επιβιβάστηκε στο δικό τους όχημα και την μετέφεραν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Βέβαια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ισχυρισμός της δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται προς ώρας, καθώς είχε γίνει έλεγχος στα νοσοκομεία μετά από το τροχαίο και δεν υπήρξε τέτοια ενημέρωση.
Σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες και τα άτομα που η 45χρονη υποστηρίζει ότι την βοήθησαν να εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου ατυχήματος.
Στο μεταξύ, καλύτερη είναι η εικόνα των δύο τραυματιών που επέβαιναν στο όχημα που εμβόλισε η 45χρονη με την Porsche. Πρόκειται για μια 26χρονη οδηγό του οχήματος που νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και για έναν 28χρονο, συνοδηγό του οχήματος, που νοσηλεύεται σε απλή κλίνη. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
