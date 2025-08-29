Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ποια είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς για τη φυγή της από το σημείο

Στο μεταξύ, καλύτερη είναι η εικόνα των δύο τραυματιών που επέβαιναν στο όχημα που εμβόλισε η 45χρονη με την Porsche. Πρόκειται για μιαοδηγό του οχήματος που νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και για έναν, συνοδηγό του οχήματος, που νοσηλεύεται σε απλή κλίνη. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.