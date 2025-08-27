Αναζητείται για να συλληφθεί η ενήλικη κόρη που άφησε μόνο του τον 5χρονο στα Καμίνια - Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας

Το 5χρονο παιδί εντοπίστηκε από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να βρίσκεται μόνο του στο μπαλκόνι και χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα - Η μητέρα βρισκόταν στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας