Αναζητείται για να συλληφθεί η ενήλικη κόρη που άφησε μόνο του τον 5χρονο στα Καμίνια - Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας
Το 5χρονο παιδί εντοπίστηκε από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να βρίσκεται μόνο του στο μπαλκόνι και χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα - Η μητέρα βρισκόταν στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας
Εντολή για τη σύλληψη της ενήλικης κόρης, η οποία άφησε τον 5χρονο αδελφό της υπό την επίβλεψη της ανήλικης αδελφής τους στα Καμίνια, έδωσε ο εισαγγελέας Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας, έχοντας ενημερωθεί για την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, ζήτησε επίσης να συνταχθεί δικογραφία και για τη μητέρα των τριών παιδιών, η οποία φέρεται να απουσίαζε στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας κατά το χρονικό διάστημα που έγινε το περιστατικό.
Όπως, μάλιστα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ενήλικη κόρη – στην οποία είχε ανατεθεί η επίβλεψη των δύο μικρότερων παιδιών – είχε φύγει από το σπίτι, καθώς φέρεται να διαμένει σε διαφορετική κατοικία.
Την ώρα που έφυγε, βρισκόταν στο σπίτι η 17χρονη αδελφή της, η οποία, όμως πήγε για καφέ και ως εκ τούτου, άφησε το 5χρονο αγόρι μόνο του στο σπίτι.
Σημειώνεται ότι το 5χρονο παιδί εντοπίστηκε από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αφού έλαβαν σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο, το βράδυ της Τρίτης.
Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι στο μπαλκόνι υπήρχε ένα αγόρι περίπου πέντε ετών, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα στο εσωτερικό του σπιτιού. Η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.
Οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι και έφτασαν δίπλα στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.
Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε.
👮♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025
Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.
🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW
Η διάσωση του παιδιού από αστυνομικούς
