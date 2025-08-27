Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 30.000 ευρώ και σύλληψη δύο ανδρών για πλαστογραφία προϊόντων επώνυμων εταιρειών
Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν περισσότερα από 4.200 πλαστά ρούχα και στάμπες
Χιλιάδες απομιμητικά ρούχα που προορίζονταν να διατεθούν στη λιανική αγορά μέσω ιστοσελίδων κατασχέθηκαν από επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν οι δύο συνιδιοκτήτες της, 32 και 26 ετών, με την κατηγορία της πλαστογραφίας.
Συγκεκριμένα, είχε προηγηθεί έφοδος στους χώρους της επιχείρησης από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εντοπίστηκαν 4.202 ρούχα και σταμπών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που έμοιαζαν με αυτά επώνυμων εταιρειών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.
Επιπλέον, κατά την ίδια έρευνα βρέθηκε μηχάνημα, πρέσα σε λειτουργία που χρησιμοποιείτο για την αποτύπωση των συγκεκριμένων σημάτων πάνω σε ενδύματα. Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στις θιγόμενες εταιρείες προσεγγίζει τις 48.000 ευρώ.
Εκτός από τη δικογραφία εις βάρος των δύο συλληφθέντων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ τα απομιμητικά προϊόντα καταστράφηκαν.
