Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;

Το μέλλον του Προϋπολογισμού 2026

Οι επιλογές Μακρόν

Η πτώση της κυβέρνησης θα σήμαινε αυτόματα την απόρριψη του σχεδίου προϋπολογισμού. Ο νέος πρωθυπουργός θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέο κείμενο στη Βουλή. Αν, ωστόσο, δεν σχηματιστεί κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 2025, το απερχόμενο σχήμα θα μπορούσε να προτείνει ειδικό νόμο για παράταση του προϋπολογισμού 2025.Σε περίπτωση απόρριψης και αυτού του μηχανισμού, η Γαλλία θα βρισκόταν σε μια πρωτόγνωρη κρίση «», αντίστοιχη με τα αμερικανικά δεδομένα, όπου το κράτος μένει χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Σε μια τέτοια ακραία –αλλά απίθανη– περίπτωση, ο Πρόεδρος θα μπορούσε να επικαλεστεί το άρθρο 16 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.Σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπαϊρού καταψηφιστεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τρεις βασικές επιλογές: πρώτον, να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δημιουργώντας νέα πολιτική δυναμική για τον διορισμό επόμενου πρωθυπουργού. Δεύτερον, να διορίσει νέο πρωθυπουργό με το ίδιο κοινοβουλευτικό ισοζύγιο, αντιμετωπίζοντας ωστόσο τον κίνδυνο συνεχούς πολιτικής αστάθειας και πρότασης μομφής. Τρίτον, σε ακραίες συνθήκες, να επικαλεστεί το άρθρο 16 του Συντάγματος για προσωρινή λήψη αποφάσεων με ευρείες εξουσίες, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του κράτους έως ότου αποκατασταθεί η κοινοβουλευτική σταθερότητα.