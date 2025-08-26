Υπέκυψε στα εγκαύματά του ο 40χρονος μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια γηπέδου στην Κρήτη
Την ίδια ώρα, η 36χρονη Μαρία, που επίσης τραυματίστηκε από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
Κατέληξε ο 40χρονος Νίκος, ο ένας από τους δύο εγκαυματίες της φωτιάς που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, την περασμένη Παρασκευή.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο 40χρονος που έφερε εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, μεταφέρθηκε χθες με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας και νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
