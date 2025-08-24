Επιδημία γαστρεντερίτιδας στη Τζιά: «Πιθανότερη αιτία ο νοροϊός, δύσκολο να υπάρχει μόλυνση νερού», λέει ο Μαγιορκίνης
Επιδημία γαστρεντερίτιδας στη Τζιά: «Πιθανότερη αιτία ο νοροϊός, δύσκολο να υπάρχει μόλυνση νερού», λέει ο Μαγιορκίνης
Από τις 12 Αυγούστου έχουν αναφερθεί στο νησί 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – «Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες»
Τον νοροϊό έδειξε ως κύριο ύποπτο για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Τζιά ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης.
Στην Τζια υπάρχουν 250 κρούσματα από τις 12 Αυγούστου. Ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι τα περιστατικά δεν εμπνέουν ανησυχία. Ήδη, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στο νησί για να πραγματοποιήσει επιδημιολογική διερεύνηση, καθώς η έξαρση έφτασε τα 30 κρούσματα την ημέρα.
«Ο πιο πιθανός υποψήφιος για να προκαλέσει μια τέτοια επιδημία είναι ο νοροϊός που θα μπορούσε να είναι και ροταϊός. Συνήθως μεταδίδεται αρκετά εύκολα καθώς έχει ανθεκτικότητα στα αντισηπτικά και δεν σκοτώνεται με απλά πανάκια ή τζελ που βάζουμε στα χέρια μας», είπε ο καθηγητής, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο προκαλούνται επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι αλλά και σε πόλεις.
Σημαντικό για την αντιμετώπιση της λοίμωξης είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, ειδικά μετά την τουαλέτα. Επίσης, όσοι έχουν γαστρεντερίτιδα, καλό θα είναι να απομονωθούν, καθώς η μετάδοση γίνεται ακόμη και με μικρό φορτίο.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε ότι είναι δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού. «Δεν γνωρίζω κιόλας αν το νερό της Τζιάς θεωρείται πόσιμο, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι όταν υπάρχει μια τέτοια έξαρση, ο κόσμος για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τον ενημερώσουν οι αρχές, να καταναλώνει εμφιαλωμένο νερό», είπε.
«Αυτού του είδους οι λοιμώξεις δεν είναι κάτι σπάνιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, συμβαίνουν μικρές επιδημίες που οφείλονται συνήθως σε ιογενείς λοιμώξεις, οι οποίες μεταδίδονται στο πλαίσιο του συγχρωτισμού. Δεν είναι απαραίτητο να συνδεθούν με κατανάλωση κάποιου φαγητού ή νερού», συνέχισε.
Δεν μεταδίδεται εύκολα μια τροφική δηλητηρίαση σε τόσο μεγάλη κλίμακα., αλλά αυτός που προετοιμάζει την τροφή θα μπορούσε να μεταδώσει τον ιό μέσω του φαγητού. Αυτό θα ήταν κάτι αρκετά περιορισμένο και δεν θα αφορούσε ένα ολόκληρο νησί, πρόσθεσε.
Ερωτηθείς για πιθανές συνέπειες από την κατανάλωση «καφέ» νερού από τις βρύσες, στην Πάτμο o κ. Μαγιορκίνης ανέφερε: «Δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο εάν υπήρχε πρόβλημα θα εμφανιζόταν ήδη από τα πρώτα εικοσιτετράωρα, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται μέρες αργότερα.
Δύσκολο να υπάρχει μόλυνση του νερού
