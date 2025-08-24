ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Εθνοφρουρά Σικάγο Μετανάστευση Άστεγοι

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο
45 ΣΧΟΛΙΑ
Το αμερικανικό «τεστ Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι

Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι, JB Πρίτζκερ ήρθε μέσω ανάρτησης στο X. Σε αυτήν, επισημαίνει πως η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στην πόλη, αλλά αποτελεί «τεστ για τα όρια των δυνάμεών του» και επισημαίνει πως «δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».

45 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης