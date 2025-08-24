ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι

Το αμερικανικό «τεστκαταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο(Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδροςαπαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.Η απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι,ήρθε μέσω ανάρτησης στο X. Σε αυτήν, επισημαίνει πως η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στην πόλη, αλλά αποτελεί «τεστ για τα όρια των δυνάμεών του» και επισημαίνει πως «δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».