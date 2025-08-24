ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά και στο Σικάγο
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση
Το αμερικανικό «τεστ Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά), καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση, ανέφερε χθες Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.
Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.
Η απάντηση του κυβερνήτη του ΙλινόιΗ απάντηση του κυβερνήτη του Ιλινόι, JB Πρίτζκερ ήρθε μέσω ανάρτησης στο X. Σε αυτήν, επισημαίνει πως η ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Σικάγο δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στην πόλη, αλλά αποτελεί «τεστ για τα όρια των δυνάμεών του» και επισημαίνει πως «δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να επιβάλει τη θέλησή του».
Donald Trump's threat to bring the National Guard to Chicago isn't about safety — it's a test of the limits of his power and a trial run for a police state.— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) August 23, 2025
Illinois has long worked with federal law enforcement to tackle crime, but we won't let a dictator impose his will. pic.twitter.com/hmr0BSKCBf
