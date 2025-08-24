Φωτιά έξω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ της Ρωσίας - Προκλήθηκε από εξουδετέρωση ουκρανικού drone

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της περιφέρεια, μετέδωσε το ομοσπονδιακό ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυοτις πρώτες πρωινές ώρες, επικαλούμενο το γραφείο Τύπου της εταιρείας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο.Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας εξουδετέρωσανπου βρέθηκε στην περιοχή, με συνέπεια αυτό να εκραγεί και να προκαλέσει φωτιά σε μετασχηματιστή, έξω από το τμήμα της εγκατάστασης όπου βρίσκονται οι πυρηνικοί αντιδραστήρες.Δεν υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό ή τη λειτουργία του σταθμού, διαβεβαίωσε το γραφείο Τύπου της εγκατάστασης το τηλεοπτικό δίκτυο, ενώ η λειτουργία μιας από τις μονάδες του εργοστασίου μειώθηκε στο 50% για λόγους ασφαλείας.Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην εγκατάσταση και στον περιβάλλοντα χώρο δεν ξεπέρασαν ποτέ τα φυσιολογικά όρια, σημείωσε το γραφείο Τύπου.Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας ως αυτό το στάδιο. Το Κίεβο λέει πως τα πλήγματά του στη Ρωσία διεξάγονται σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ουκρανική επικράτεια και σκοπό έχουν την καταστροφή υποδομών που κρίνει ότι είναι απαραίτητες για τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.