Προφυλακιστέος ο 33χρονος από τη Χίο που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του
Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας - Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του στη Χίο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα Χίου, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, σύμφωνα με το politischios.gr. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, που σχετίζονται με απόπειρα βιασμού και την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή γυναίκα, αλβανικής καταγωγής από το Πυργί, βρέθηκε αιμόφυρτη ύστερα από χτυπήματα στο κεφάλι με τη λαβή ρεπλίκας όπλου. Για καλή της τύχη, οι φωνές της ακούστηκαν από περαστικό, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χίου. Η γυναίκα, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.

Ο 33χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης συσκευασία αεροβόλου, ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

