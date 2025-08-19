Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνελήφθη άνδρας στη Χίο για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου του
Συνελήφθη άνδρας στη Χίο για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου του
Τη χτύπησε με όπλο στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα
Συνελήφθη, το βράδυ της Κυριακής (17/8) στην περιοχή Ελάτα της Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις, της νομοθεσίας για τα όπλα και της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή Πυργί της Χίου, επιτέθηκε και τραυμάτισε αλλοδαπή πρώην σύντροφό του, μετά από διαπληκτισμό, στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα, χτυπώντας την με όπλο που είχε στην κατοχή του και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.
Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν κατά τον εντοπισμό του και κατασχέθηκαν, σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου και 2 πυροβόλα όπλα (δίκαννο και καραμπίνα).
Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.
