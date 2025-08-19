Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση η 30χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της στη Χίο
Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα
Στο Νοσοκομείο Χίου νοσηλεύεται η 30χρονη μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον 33χρονο πρώην σύντροφό της τα ξημερώματα της Κυριακής.
Η γυναίκα, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο χωριό Πυργί, όταν ο 33χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του στο κεφάλι και στη θωρακική χώρα, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.
Στην κατοχή του βρέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης συσκευασία αεροβόλου, ένα δίκαννο και μια καραμπίνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και της νομοθεσίας για τα όπλα.
