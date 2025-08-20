Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
Οι διπλωματικές κινήσεις Τραμπ μεταφέρουν το βάρος στο Κρεμλίνο και το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν γίνεται να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το εάν θα μπορούσαν οι δύο βασικοί εχθροί να καθίσουν σύντομα ο ένας απέναντι στον άλλον
Η περιφρόνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Ουκρανό ομόλογό του είναι τόσο βαθιά, που σχεδόν ποτέ δεν ξεστομίζει το όνομα «Ζελένσκι». Το Κρεμλίνο επιμένει ότι πρόκειται για έναν μη νόμιμο ηγέτη. Η ρωσική κρατική τηλεόραση τον αποκαλεί «κλόουν».
Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τη σειρά των τελευταίων διπλωματικών του κινήσεων, στην ιδέα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, για να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι «ξεκίνησε τις διευθετήσεις» για μια τέτοια συνάντηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πούτιν τη Δευτέρα και υποστηρίζει πως μία τέτοια συνάντηση είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε στο επόμενο στάδιο: μία τριμερή ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας.
Είναι η συγκεκριμένη κίνηση Τραμπ που έχει δημιουργήσει τις τελευταίες ημέρες έναν «διπλωματικό κυκλώνα» στη Μόσχα και το βασικό ερώτημα στην Ρωσία πλέον δεν είναι αν γίνεται να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το εάν θα μπορούσαν οι δύο βασικοί εχθροί να καθίσουν σύντομα ο ένας απέναντι στον άλλον.
Για τον Πούτιν, μια τέτοια σύνοδος θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο να εδραιώσει μια ειρηνευτική συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσίαζε ως νίκη, εάν ο Τραμπ ασκούσε πίεση στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Ρωσίας σχετικά με τα εδάφη αλλά και την κυριαρχία της Ουκρανίας.
Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν για πρώτη φορά και σημαντικοί κίνδυνοι για το εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς το Κρεμλίνο διατυμπανίζει εδώ και χρόνια πως μία συνάντηση με τον Ζελένσκι είναι αυτόματα υποτιμητική για τον Ρώσο πρόεδρο. «Θα ήταν μια παραχώρηση» τόνισε ο Κονσταντίν Ζατούλιν, υψηλόβαθμος Ρώσος βουλευτής, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στους Times της Νέας Υόρκης, χαρακτηρίζοντας μια πιθανή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι ως υποχώρηση του Κρεμλίνου.
«Η Ρωσία θα άφηνε κατά μέρος τις αντιρρήσεις της για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, για να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ» σημείωσε επίσης ο Ρώσος βουλευτής. Ο Ζατούλιν επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν Ρώσοι αξιωματούχοι που πιστεύουν ότι ο Πούτιν δεν θα έπρεπε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι υπό καμία συνθήκη, δεδομένου ότι «η Ρωσία έχει μιλήσει παντού για τη μη νομιμότητα του Ζελένσκι». Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια σύνοδος θα έπρεπε να εξεταστεί, καθώς «οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες, για να αγνοηθεί οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης».
Το Κρεμλίνο, όπως πάντα, προσπαθεί να διατηρεί ανοικτές τις επιλογές του, υποδηλώνοντας αυτή την εβδομάδα ότι μια συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι είναι πιθανή, χωρίς όμως να αφήνει να εννοηθεί ότι είναι άμεση. Αναλυτές που μελετούν το Κρεμλίνο λένε ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Πούτιν να συμφωνεί σε συνάντηση, αν δεν είναι σαφές ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να αποδεχθεί τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας.
«Δεν βλέπω καμία προοπτική οργάνωσης μιας τέτοιας συνάντησης στο κοντινό ή ακόμη και το προβλεπόμενο μέλλον» δήλωσε ο Γκριγκόρι Γκόλοσοφ, πολιτικός επιστήμονας στην Αγία Πετρούπολη. Προέβλεψε ότι ο Πούτιν θα συναντούσε τον Ζελένσκι μόνο «αν γίνει σαφές ότι αυτή η συνάντηση είναι απαραίτητη για να υποταχθεί η Ουκρανία, για να παραδεχθεί ο Ζελένσκι την ήττα του».
Η διαπραγμάτευση για σκοπό μικρότερο από αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στη Ρωσία. Ο Πούτιν έχει στηρίξει το αφήγημα της εισβολής του στην ψευδή ιδέα ότι ο Ζελένσκι ηγείται ενός «καθεστώτος» ένοχου για γενοκτονία κατά των ρωσόφωνων. Θα πρέπει να επισημανθεί πως μία συνάντηση ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι θα τους παρουσιάσει κυρίως στο εσωτερικό της Ρωσίας αν όχι ως ίσους, σίγουρα ως ισότιμους -κι αυτό είναι ένα σενάριο που δύσκολα θα αποδεχθεί ο Ρώσος πρόεδρος.
Σημαντικό επίσης δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται και το γεγονός πως η είδηση για την συνάντηση -ή την πρόταση για κάτι τέτοιο- έκανε γνωστή ο Λευκός Οίκος και από εκείνη την στιγμή από την πλευρά της Μόσχας έχει διατυπωθεί ως πρόταση μόνο η ρωσική πρωτεύουσα -στοιχείο που ήταν δεδομένο από την στιγμή της διατύπωσης πως δεν θα γινόταν αποδεκτό από το Κίεβο. Σε καμία άλλη περίπτωση η Ρωσία δεν φαίνεται να κινείται -όχι τουλάχιστον με την ταχύτητα που θέλει ο Τραμπ- γι' αυτή την συνάντηση.
Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ήταν εξίσου αόριστος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας την Τρίτη. Ανέφερε ότι, αν και το Κρεμλίνο δεν είναι αντίθετο σε μια διμερή συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν, «οποιαδήποτε επαφή με ανώτατους αξιωματούχους πρέπει να προετοιμάζεται πολύ προσεκτικά».
Αναλυτές υπογραμμίζουν πάντως μια ασυνήθιστη αύξηση διπλωματικών κινήσεων από τον Πούτιν, υποδεικνύοντας ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πρωτοβουλία Τραμπ. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν είχε καλέσει αυτή την εβδομάδα τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, Κιργιζίας, Βραζιλίας, Ινδίας, Τατζικιστάν, Νοτίου Αφρικής, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν και Λευκορωσίας για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στις συνομιλίες για την Ουκρανία.
