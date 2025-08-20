Ανάλυση: Πιθανή, αλλά όχι άμεση μια συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν - Γιατί οι Ρώσοι την θεωρούν «υποτιμητική», υπό ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει

Οι διπλωματικές κινήσεις Τραμπ μεταφέρουν το βάρος στο Κρεμλίνο και το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν γίνεται να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά το εάν θα μπορούσαν οι δύο βασικοί εχθροί να καθίσουν σύντομα ο ένας απέναντι στον άλλον