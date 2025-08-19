Πάτρα: Στον ανακριτή οι δύο νεαροί για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τονστην περιοχή του Γηροκομείου στηνστις 13 Αυγούστου.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο φερόμενοι ως δράστες βρίσκονται στο γραφείο της ανακρίτριας πρωτοδικών Πατρών από νωρίς το πρωί σήμερα, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.Σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι θα εξεταστούν κατά αντιπαράσταση και θα κληθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα, αναμένονται οι αποφάσεις ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρεται να δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της πυρκαγιάς, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον ρόλο τους.Η υπεράσπιση του 21χρονου υποστηρίζει ότι η σύλληψή του είναι «παράδοξη», καθώς, όπως επισημαίνουν οι συνήγοροί του, δεν μπορεί να θεωρείται ύποπτος φυγής κάποιος που προσέρχεται αυτοβούλως να καταθέσει και παραδίδει την αστυνομική του ταυτότητα.