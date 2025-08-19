Άγιος Παντελεήμονας: Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Άγιος Παντελεήμονας: Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Με καταγωγή από το Αργυρόκαστρο ο άνδρας που έπεσε νεκρός από πυρά στο κεφάλι το βράδυ της Δευτέρας στην Μιχαήλ Βόδα
Καταγωγή από το Αργυρόκαστρο είχε ο 47χρονος σεσημασμένος Αλβανός που έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα, με αλβανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι ο αδελφός του ήταν πρωτοπαλίκαρο Αλβανού που σκότωσε αστυνομικό στα Τίρανα το 2017.
Ο Bashimi ή Artur Turabi, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι στη Μιχαήλ Βόδα, ήταν γεννημένος το 1978 και είχε μάλιστα συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Ο 47χρονος ήταν αδελφός του 38χρονου Marsel Bashimi ή Marsel Shkurtaj ή Marsel Gozhita, με «βαρύ» φάκελο και στην Αλβανία και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Top Channel της Αλβανίας, ο Marsel Bashimi συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci, για περιστατικό χρήσης όπλων στην Ελλάδα, με τους δύο τελευταίους να κατηγορούνται στην Αλβανία για τη δολοφονία του αστυνομικού Artan Cuku στα Τίρανα έξω από το σπίτι του, το 2017.
Κατά την ίδια πηγή, το ποινικό παρελθόν του αδελφού του 47χρονου περιλαμβάνει:
Στην Αλβανία: συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2014 για τη βίαιη ληστεία μιας 20χρονης γυναίκας στο Lazarat. Της έκλεψε το κινητό τηλέφωνο με μαχαίρι, ενώ αυτή επέστρεφε από το νεκροταφείο.
Στην Ελλάδα: Στις 14.06.2007, συνελήφθη από αστυνομικούς του 2ου Τμήματος της Συνοριακής Αστυνομίας Φιλατη, με την κατηγορία της παράβασης του νόμου 3386/05 «Περί αλλοδαπών».
Στις 16.07.2009, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών μαζί με εννέα άλλα άτομα με την κατηγορία «Απόκρυφη κλοπή και ληστεία και συνεργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση και σε σχέση με το νόμο περί αλλοδαπών».
Στις 26.08.2013, συνελήφθη από υπαλλήλους του Τμήματος Ασφάλειας Τρικαλών, με σκοπό την απέλασή του από τη χώρα, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια της χώρας και δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα για τη διαμονή του στην Ελλάδα.
Στις 04.08.2019, από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα σχηματίστηκε δικογραφία για «πλαστογραφία εγγράφου ταυτότητας». Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενήργησαν αστυνομικοί επέδειξε έγγραφο αμφίβολης γνησιότητας. Στις 11.08.2019, κατηγορήθηκε για παράβαση του νόμου περί «όπλων», αφού συνελήφθη να έχει στην κατοχή του πιστόλι σε τσάντα και πτυσσόμενο μαχαίρι στην τσέπη του παντελονιού του.
Στις 27.08.2021, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση του νόμου περί «Όπλων» καθώς αστυνομικοί τον εντόπισαν να πετάει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων ενώ έβγαινε από κτίριο στην οδό Μιχαήλ Βόδα.
Στις 21.01.2022, κατηγορήθηκε ξανά για παράβαση του νόμου περί «Όπλων» καθώς τον βρήκαν να έχει στην κατοχή του ένα μαχαίρι.
Στις 10.02.2022, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών άσκησε δίωξη εναντίον του για «απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση όπλου» και «βία κατά δικαστικών λειτουργών και προσώπων». Ο 38χρονος μετά από διαφωνία που είχε με ένα άτομο, μετά από ένα ατύχημα, χρησιμοποίησε μαχαίρι για να τον τραυματίσει στο μηρό, ενώ προσπάθησε να τον τραυματίσει στο λαιμό και στο στήθος, με σαφή πρόθεση να τον σκοτώσει. Επίσης, όταν οι αστυνομικοί της Αθήνας πλησίασαν για να τον συλλάβουν, τους επιτέθηκε με την πρόθεση να αποφύγει τη σύλληψη.
Στις 11.02.2022 το όνομά του μπήκε στον φάκελο για εγκληματική οργάνωση με συμμετοχή 41 ατόμων - 30 εκ των οποίων συνελήφθησαν - «τα μέλη της οποίας, ενεργώντας σε ομάδες 2-6 ατόμων ταυτόχρονα, διέπρατταν καθημερινά κλοπές πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων σε σταθμούς του μετρό και σε γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ».
