15χρονη από τη ΜΕΘ του Παίδων υποβλήθηκε σε θρομβεκτομή στο «Γεννηματάς» - Γεωργιάδης: Σώθηκε η ζωή της χάρη στην έγκαιρη διακομιδή
Η 15χρονη «αποτελεί τον μικρότερο σε ηλικία ασθενή, στον οποίο διενεργήθηκε θρομβεκτομή σε πνευμονική εμβολή στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σπάνια Πανευρωπαϊκά»
Σε επιτυχημένη θρομβεκτομή υποβλήθηκε στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» μια 15χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να επισημαίνει ότι «η δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΥ να γίνονται διακομιδές και μεταφορές σε εξειδικευμένα κέντρα από άλλα νοσοκομεία, είναι πραγματικά μοναδική και σώζει ζωές».
