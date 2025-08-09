Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο - Ανεφοδιάζονται μπροστά στους λουόμενους, δείτε βίντεο
Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο - Ανεφοδιάζονται μπροστά στους λουόμενους, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις
Τρία Canadair και έξι ελικόπτερα εξακολουθούν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, της Παλαιάς Φώκαιας και στο Θυμάρι - όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά την Παρασκευή.
Δύο από τα Canaidair ανεφοδιάζονται με νερό στον κόλπο της Αναβύσσου, πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις μπροστά στους λουόμενους, οι οποίοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, τα απαθανατίζουν με τα κινητά τους.
Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και τώρα. Για την κατάσβεση συνέδραμαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι κάτοικοι της περιοχής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις με συνέπεια εναέρια και επίγειες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.
