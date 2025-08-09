ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο - Ανεφοδιάζονται μπροστά στους λουόμενους, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ανατολική Αττική Παλαιά Φώκαια Φωτιά Canadair

Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο - Ανεφοδιάζονται μπροστά στους λουόμενους, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις

Μπάνιο με τα Canadair στην Ανάβυσσο - Ανεφοδιάζονται μπροστά στους λουόμενους, δείτε βίντεο
Τρία Canadair και έξι ελικόπτερα εξακολουθούν να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, της Παλαιάς Φώκαιας και στο Θυμάρι - όπου εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά την Παρασκευή.

Δύο από τα Canaidair ανεφοδιάζονται με νερό στον κόλπο της Αναβύσσου, πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις μπροστά στους λουόμενους, οι οποίοι, εντυπωσιασμένοι από το θέαμα, τα απαθανατίζουν με τα κινητά τους.




Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και τώρα. Για την κατάσβεση συνέδραμαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ μάχη με τις φλόγες έδωσαν και οι κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, προκύπτουν μικρές αναζωπυρώσεις με συνέπεια εναέρια και επίγειες δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.


Ειδήσεις σήμερα:

Η ηρωική πτήση πιλότου Canadair που έκανε νυχτερινή ρίψη νερού στην Κερατέα - Βίντεο και φωτογραφίες

Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η σύζυγός του

Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης