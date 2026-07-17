Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί, αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό
Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές κινήσεις μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί, αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό
Περιορίζεται η διάθεση για ανάληψη ρίσκου - Η Aktor παίρνει τη «σκυτάλη» από την ElvalHalcor στις αυξήσεις κεφαλαίου - Αλλαγές για την CrediaBank στους δείκτες FTSE
Οριακές απώλειες καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν το προβάδισμα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Ωστόσο, η τάση δεν είναι ξεκάθαρη στην έναρξη των συναλλαγών, με το πρόσημο να φαίνεται ότι ενδεχομένως να αλλάξει πλευρό στη συνέχεια της συνεδρίασης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,04% και διαπραγματεύεται στις 2.474,81 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.475,36 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.465,66 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς θα πρέπει να κερδίσει σήμερα τουλάχιστον +1,5% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Η εγχώρια αγορά συνεχίζει να κινείται στον ρυθμό του αρνητικού διεθνούς κλίματος, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ να δείχνουν νέα πτώση. Η τάση αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής διόρθωσης στη Wall Street και των απωλειών στις ασιατικές αγορές, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τις έντονες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύουν τη διεθνή στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα καταφύγια, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας ήδη συμπληρώσει ένα τετραήμερο πτωτικό σερί, αναζητά σημεία σταθεροποίησης μέσα από επιλεκτικές αγοραστικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, καθώς μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, η αγορά προετοιμάζεται για την επικείμενη άντληση 950 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ + ομόλογο 300 εκατ. ευρώ) από την Aktor την επόμενη εβδομάδα. Πρόσθετο στοιχείο μεταβλητότητας για τη σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και η λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων, η οποία παραδοσιακά αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/7) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,04% και διαπραγματεύεται στις 2.474,81 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.475,36 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.465,66 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς θα πρέπει να κερδίσει σήμερα τουλάχιστον +1,5% για να αποφύγει το αρνητικό πρόσημο.
Η εγχώρια αγορά συνεχίζει να κινείται στον ρυθμό του αρνητικού διεθνούς κλίματος, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ να δείχνουν νέα πτώση. Η τάση αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής διόρθωσης στη Wall Street και των απωλειών στις ασιατικές αγορές, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τις έντονες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύουν τη διεθνή στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα καταφύγια, περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας ήδη συμπληρώσει ένα τετραήμερο πτωτικό σερί, αναζητά σημεία σταθεροποίησης μέσα από επιλεκτικές αγοραστικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, καθώς μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, η αγορά προετοιμάζεται για την επικείμενη άντληση 950 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ + ομόλογο 300 εκατ. ευρώ) από την Aktor την επόμενη εβδομάδα. Πρόσθετο στοιχείο μεταβλητότητας για τη σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και η λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων, η οποία παραδοσιακά αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα.
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