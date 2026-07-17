Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε το κρεσέντο των πωλητών - Πενθήμερο πτωτικό σερί και εβδομαδιαίες απώλειες 2,6%
Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε το κρεσέντο των πωλητών - Πενθήμερο πτωτικό σερί και εβδομαδιαίες απώλειες 2,6%
Χάθηκαν τα κέρδη του Ιουλίου - Κάτω από τις 2.450 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές - Στο 15,4% η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου
Στο «κόκκινο» διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, έχοντας ευθυγραμμιστεί με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί και στις υπόλοιπες αγορές. Οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας των συναλλαγών, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να βρεθεί κάτω από το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.450 μονάδων. Αρνητικές πρωταγωνίστριες οι τράπεζες οι οποίες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 28,49 μονάδες ή -1,15% και έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.433,89 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.475,36 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε πτώση -2,62%. Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη σερί καθοδική εβδομάδα. Πλέον, το ΧΑ κινείται σε πτωτικό έδαφος εντός του Ιουλίου, καταγράφοντας απώλειες -0,51% από τις αρχές του μήνα. Η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +15,4%.
Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητά σημεία σταθεροποίησης μέσα από επιλεκτικές αγοραστικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, καθώς μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, η αγορά προετοιμάζεται για την επικείμενη άντληση 950 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ + ομόλογο 300 εκατ. ευρώ) από την Aktor την επόμενη εβδομάδα. Πρόσθετο στοιχείο μεταβλητότητας για τη σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και η λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων, η οποία παραδοσιακά αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, με την τελική τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή και τον όμιλο να αντλεί 250 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 59,52 εκατ. νέων μετοχών (αύξηση 15,9% έναντι του προηγούμενου αριθμού των 375,2 εκατ. μετοχών). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών θα ανέλθει σε περίπου 434,77 εκατ. Τα πλήρη αποτελέσματα της κατανομής θα ανακοινωθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου.
Η προσοχή στρέφεται στην Aktor, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό από τις 20 έως και τις 22 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ στις 23 Ιουλίου. Οι συναλλαγές αυτές θα υποστηρίξουν το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor, το οποίο περιλαμβάνει 1,3 δισ. ευρώ σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ και περίπου 1 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ. Θα ενισχύσουν επίσης την ελεύθερη διασπορά (free float) της μετοχής.
Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η δευτερογενής τοποθέτηση (placement) των μετοχών της CrediaBank επέφερε αλλαγές στη στάθμιση επενδυσιμότητας (investability weight) στους δείκτες FTSE. Η CrediaBank θα παραμείνει στους δείκτες FTSE (FTSE All-World Index, FTSE Global Large Cap Index, FTSE Emerging Index και FTSE MPF All-World Index) με αυξημένη στάθμιση επενδυσιμότητας στο 46,64%, από 29,91% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ η ροή κεφαλαίων (flow) αναμένεται σήμερα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Euronext Athens, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (free float) της CrediaBank σε όλους τους δείκτες θα αλλάξει από 30% σε 47%, ενώ αλλάζει και ο συντελεστής βαρύτητας (weight factor) των μετοχών της τράπεζας στον δείκτη ATHEX ESG από 25,1% σε 39,33%. Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 21 Ιουλίου.
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, ήρθη σήμερα η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Αγροτικός Οίκος Σπύρου και μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά. Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 50.000 νέα μερίδια του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Η ΔΕΗ θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα (20/7) χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα μικτού ποσού 0,6 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή του να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου. Το ποσό του μερίσματος είναι αυξημένο κατά 50% σε ετήσια βάση, σε συνέχεια των 0,4 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκαν το 2024, και εναρμονίζεται πλήρως με το guidance της ΔΕΗ για τη διανομή μερίσματος ύψους 1,2 ευρώ ανά μετοχή έως το 2028. Στις 20 Ιουλίου «κόβουν» επίσης μέρισμα η Ελλάκτωρ, η Lavipharm, η Space Hellas, η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις και η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (17/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 28,49 μονάδες ή -1,15% και έκλεισε στις 2.447,25 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.433,89 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.475,36 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης σημείωσε πτώση -2,62%. Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη σερί καθοδική εβδομάδα. Πλέον, το ΧΑ κινείται σε πτωτικό έδαφος εντός του Ιουλίου, καταγράφοντας απώλειες -0,51% από τις αρχές του μήνα. Η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +15,4%.
Αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό – Η Aktor παίρνει τη «σκυτάλη» από την ElvalHalcorΗ εγχώρια αγορά κινήθηκε και σήμερα στον ρυθμό του αρνητικού διεθνούς κλίματος, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τις αγορές στις ΗΠΑ να σημειώνουν νέα πτώση. Η τάση αυτή έρχεται σε συνέχεια της χθεσινής διόρθωσης στη Wall Street και των απωλειών στις ασιατικές αγορές, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τις έντονες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύουν τη διεθνή στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα καταφύγια, περιορίζοντας δραστικά τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Σε αυτό το περιβάλλον, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητά σημεία σταθεροποίησης μέσα από επιλεκτικές αγοραστικές παρεμβάσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, καθώς μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ της ElvalHalcor, η αγορά προετοιμάζεται για την επικείμενη άντληση 950 εκατ. ευρώ (ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ + ομόλογο 300 εκατ. ευρώ) από την Aktor την επόμενη εβδομάδα. Πρόσθετο στοιχείο μεταβλητότητας για τη σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και η λήξη των συμβολαίων Ιουλίου στην αγορά παραγώγων, η οποία παραδοσιακά αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, με την τελική τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή και τον όμιλο να αντλεί 250 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 59,52 εκατ. νέων μετοχών (αύξηση 15,9% έναντι του προηγούμενου αριθμού των 375,2 εκατ. μετοχών). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων μετοχών θα ανέλθει σε περίπου 434,77 εκατ. Τα πλήρη αποτελέσματα της κατανομής θα ανακοινωθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου.
Η προσοχή στρέφεται στην Aktor, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό από τις 20 έως και τις 22 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ στις 23 Ιουλίου. Οι συναλλαγές αυτές θα υποστηρίξουν το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor, το οποίο περιλαμβάνει 1,3 δισ. ευρώ σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ και περίπου 1 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ. Θα ενισχύσουν επίσης την ελεύθερη διασπορά (free float) της μετοχής.
Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η δευτερογενής τοποθέτηση (placement) των μετοχών της CrediaBank επέφερε αλλαγές στη στάθμιση επενδυσιμότητας (investability weight) στους δείκτες FTSE. Η CrediaBank θα παραμείνει στους δείκτες FTSE (FTSE All-World Index, FTSE Global Large Cap Index, FTSE Emerging Index και FTSE MPF All-World Index) με αυξημένη στάθμιση επενδυσιμότητας στο 46,64%, από 29,91% προηγουμένως. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, ενώ η ροή κεφαλαίων (flow) αναμένεται σήμερα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Euronext Athens, ο συντελεστής ευρείας διασποράς (free float) της CrediaBank σε όλους τους δείκτες θα αλλάξει από 30% σε 47%, ενώ αλλάζει και ο συντελεστής βαρύτητας (weight factor) των μετοχών της τράπεζας στον δείκτη ATHEX ESG από 25,1% σε 39,33%. Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Τρίτης 21 Ιουλίου.
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, ήρθη σήμερα η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Αγροτικός Οίκος Σπύρου και μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά. Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση τα 50.000 νέα μερίδια του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Η ΔΕΗ θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα (20/7) χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα μικτού ποσού 0,6 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή του να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου. Το ποσό του μερίσματος είναι αυξημένο κατά 50% σε ετήσια βάση, σε συνέχεια των 0,4 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκαν το 2024, και εναρμονίζεται πλήρως με το guidance της ΔΕΗ για τη διανομή μερίσματος ύψους 1,2 ευρώ ανά μετοχή έως το 2028. Στις 20 Ιουλίου «κόβουν» επίσης μέρισμα η Ελλάκτωρ, η Lavipharm, η Space Hellas, η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις και η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.
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