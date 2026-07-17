Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε το κρεσέντο των πωλητών - Πενθήμερο πτωτικό σερί και εβδομαδιαίες απώλειες 2,6%

Χάθηκαν τα κέρδη του Ιουλίου - Κάτω από τις 2.450 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές - Στο 15,4% η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου