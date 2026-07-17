Δωρεά 130 εκατ. ευρώ στο ΕΚΠΑ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμούδήλωσε: «Ποσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης…Ήδη, θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια για συντηρήσεις. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό.Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο.Να επισημάνω στο τέλος ότι είναι η κατεύθυνση του πρωθυπουργού που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια για ισχυροποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με υποδομές, αλλά και με αύξηση μόνιμου προσωπικού, μελώνκαι λοιπές πρόνοιες και για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων».Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος υπογράμμισε σε δήλωσή του « Με ιδιαίτερα χαρά υποδεχόμαστε την μεγαλύτερη δωρεά των τελευταίων δεκαετιών προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Ένωση Ελλήνων Τραπεζών και τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ.Από το 2023 το, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών του, έχει αναδείξει ως απολύτως αναγκαία την υλοποίηση μιας σειράς κρίσιμων κτηριακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κάλυψη των αυξανόμενων λειτουργικών, ακαδημαϊκών και φοιτητικών αναγκών του Ιδρύματος.Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύο αιώνες μετά την ίδρυση του, συνεχίζει να, επιστημονικής και πολιτιστικής εξέλιξης της Ελλάδας, υπηρετώντας αδιάλειπτα την αποστολή του προς όφελος της γνώσης και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο εκπαιδεύει εβδομήντα χιλιάδες (70.000) προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 9 Σχολές και 42 Τμήματα με αντικείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα της επιστήμης.Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διεθνή πρωτοπορία με πολλές διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Επιπλέον, έχει αναπτύξει 35 ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εκπαιδεύοντας 4.000 αλλοδαπούς φοιτητές και έχει αναπτύξει περισσότερες από 800 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια σε 63 χώρες, γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία.Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Γιώργο Ζανιά, τους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους της Alpha Bank κ. Βασίλειο Ψάλτη, της Eurobank κ. Φωκίων Καραβία, της Εθνικής Τράπεζας κ. Παύλο Μυλωνά και της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου, για τη σπουδαία αυτή δωρεά που θα βελτιώσει καθοριστικά τις υποδομές του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας. Το Πανεπιστήμιο θα τιμήσει τους Μεγάλους Ευεργέτες του με όλες τις διαθέσιμες θεσμικές διαδικασίες.Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργό κ. Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργούς κ. Νίκο Παπαϊωάννου και Κωνσταντίνο Βλάση) και του Υπουργείου Οικονομικών (Υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη) και τον Υπουργό Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσο και όλους όσοι συνέδραμαν καθοριστικά για να πραγματοποιηθεί η σπουδαία αυτή δωρεά.Η επένδυση στην, την καινοτόμο έρευνα και τη διαρκή εξωστρέφεια ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία και επιρροή του Πανεπιστημίου μας σημειώνοντας, καθώς βρίσκεται πλέον μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου.»Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς ανέφερε εκ μέρους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών: «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, τη δική σας και της πολιτείας ευρύτερα, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Tα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται παράλληλα με το τρέχον πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” για ανακαίνιση σχολείων, στο οποίο οι συστημικές τράπεζες συμβάλλουν 400 εκατομμύρια με ορίζοντα τα επόμενα δύο χρόνια. Και τώρα συμβάλλουν άλλα 160 εκατομμύρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που σημαίνει συνολικά 560 εκατομμύρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα. Αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό διότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε, με την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ισχυρές και μπορούν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο οποίο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, μαζί με αυτή τη δωρεά, θα έχουν συμβάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ».