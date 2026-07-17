Eurobank: Αισιοδοξία από τα τελευταία στοιχεία για την ελληνική οικονομία, αλλά οι καθοδικοί κίνδυνοι επιμένουν

Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 3,9%, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος τον Μάιο - Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων