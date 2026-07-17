Eurobank: Αισιοδοξία από τα τελευταία στοιχεία για την ελληνική οικονομία, αλλά οι καθοδικοί κίνδυνοι επιμένουν
Eurobank: Αισιοδοξία από τα τελευταία στοιχεία για την ελληνική οικονομία, αλλά οι καθοδικοί κίνδυνοι επιμένουν
Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 3,9%, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος τον Μάιο - Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων
Την περασμένη εβδομάδα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τον πληθωρισμό του Ιουνίου, τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής του Μαΐου, και τρίτον, για τον ίδιο μήνα, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές εμπορευμάτων.
Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank, τα στοιχεία κατέδειξαν: πρώτον, επιβράδυνση του πληθωρισμού, προερχόμενη κυρίως από τις κατηγορίες των μεταφορών και των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων. Δεύτερον, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, ωθούμενη από τους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της μεταποίησης. Τρίτον, συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος για τρίτο συνεχόμενο μήνα, λόγω της μεγαλύτερης ενίσχυσης των εξαγωγών εμπορευμάτων -ειδικά των πετρελαιοειδών- σε σύγκριση με τις εισαγωγές.
Τούτων δοθέντων, τα τελευταία στοιχεία ήταν σε έναν βαθμό ενθαρρυντικά αναφορικά με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο. Σημειώνεται ότι οι εθνικοί λογαριασμοί για το β’ τρίμηνο είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου. Το α’ τρίμηνο ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 2,0% και ο τριμηνιαίος στο 0,2%. Σήμερα, η μέση εκτίμηση των επίσημων οργανισμών για τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας το 2026 διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα του 2,0%. Οι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για την ιδιωτική κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές παραμένουν, με την έντασή τους να αυξομειώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου.
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Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Eurobank, τα στοιχεία κατέδειξαν: πρώτον, επιβράδυνση του πληθωρισμού, προερχόμενη κυρίως από τις κατηγορίες των μεταφορών και των ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων. Δεύτερον, αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, ωθούμενη από τους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και της μεταποίησης. Τρίτον, συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος για τρίτο συνεχόμενο μήνα, λόγω της μεγαλύτερης ενίσχυσης των εξαγωγών εμπορευμάτων -ειδικά των πετρελαιοειδών- σε σύγκριση με τις εισαγωγές.
Τούτων δοθέντων, τα τελευταία στοιχεία ήταν σε έναν βαθμό ενθαρρυντικά αναφορικά με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο. Σημειώνεται ότι οι εθνικοί λογαριασμοί για το β’ τρίμηνο είναι προγραμματισμένο να δημοσιευτούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7 Σεπτεμβρίου. Το α’ τρίμηνο ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο 2,0% και ο τριμηνιαίος στο 0,2%. Σήμερα, η μέση εκτίμηση των επίσημων οργανισμών για τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ελλάδας το 2026 διαμορφώνεται οριακά χαμηλότερα του 2,0%. Οι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για την ιδιωτική κατανάλωση όσο και για τις εξαγωγές παραμένουν, με την έντασή τους να αυξομειώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου.
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